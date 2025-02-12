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吳念庭傷後首戰雙長打建功　笑言韓職的球比較彈

記者楊舒帆／台北報導

台韓交流賽12日進行首戰，吳念庭埋伏在第7棒，幫助中華隊打回第1分提振士氣，自去年8月底臉部受傷後就未再參與實戰，他坦言狀況不錯。而兩安打都是二壘安打，他笑言，感覺韓職用球確實比較彈一點。

「開賽後就專注在比賽中，第一打席掌握失投球，有1打點安打。在這個時期就進行高強度比賽較為少見，但場上專注度提升，這場打擊狀況不錯。」吳念庭說。

吳念庭在2局下敲二壘安打帶回第一分，隨後又在6局下敲二壘安打推進陳文杰，開啟逆轉戰局的攻勢，由高宇杰掃出二壘安打送回2分。

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▲台韓交流賽，中華隊吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲台韓交流賽，中華隊吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

從去年8月31日守備時被強襲球「打臉」後便沒有再出賽，吳念庭坦言，「賽前滿緊張，對比賽感覺疏遠，前兩場調整（閉門）賽，慢慢熟悉比賽感覺，觀眾進來也更真實，熟悉的感覺都回來了。」他也提到，「穿上中華隊的球衣，更想有好表現，快要正式比賽了，盼趕快調整回來。」

台韓交流賽，樂天巨人投手拿「韓職用球」對決中華隊打者，吳念庭坦言，「好像有這樣的感覺，去年二壘安打沒這麼多，今天兩支二壘安打，多少彈了一點（笑）。」他認為，國際賽不同於平時比賽，必須提高專注力，這兩場比賽都抱著正式比賽的心情面對自己會更有幫助。

關鍵字： 棒球中華隊台韓交流賽吳念庭韓職影音

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