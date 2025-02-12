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獨行俠狠甩唐西奇後惡運不斷？　戴維斯倒下後加福德也得休2周

▲獨行俠加福德。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠中鋒加福德膝蓋扭傷，至少缺席2周。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠交易走唐西奇（Luka Doncic），總管哈里森（Nico Harrison）希望組NBA最具威懾力的內線防守組合，但達拉斯最近惡運不斷，中鋒群接連掛傷號，先是里夫利二世（Dereck Lively II）腳踝骨折、鮑威爾（Dwight Powell）髖部拉傷、戴維斯（Anthony Davis）打1場就內收肌拉傷，更慘的是昨（11）日隊上最後1位主戰中鋒加福德（Daniel Gafford）也因膝蓋扭傷倒下，預計缺席至少2周。

10屆NBA全明星球員戴維斯日前被交易至獨行俠。湖人時期的他曾表示，希望陣中能有強力中鋒，好讓他能專心擔任大前鋒一職。到了達拉斯，中鋒有里夫利二世、加福德等人，看似滿足了戴維斯的大前鋒夢，不料中鋒群接連倒下，獨行俠現在甚至面臨2周內都無主戰中鋒可用的窘境。

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▲獨行俠中鋒群全受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠中鋒全員進入傷病名單。（圖／達志影像／美聯社）

昨天獨行俠對戰沙加緬度國王的比賽中，加福德在第2節為汀威迪（Spencer Dinwiddie）掩護時發生碰撞倒地，被攙扶下場後未再回歸，最終診斷結果為右膝扭傷，據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，加福德至少得缺席2周，屆時會再接受複檢。

加福德的受傷讓獨行俠陷入更為嚴峻的處境，他們目前戰績28勝26負，在競爭激烈的西區僅領先第11名太陽1場勝差。

▲獨行俠加福德。（圖／達志影像／美聯社）

▲加福德受傷，需被攙扶才能離場。（圖／達志影像／美聯社）

加福德本賽季在達拉斯表現亮眼，場均12.5分創下個人生涯新高，並在22.1分鐘的出賽時間內繳出6.9籃板（包含2.7進攻籃板）與1.9阻攻。他與戴維斯9日首度合作便展現出色化學效應，但如今兩人都爆出傷情。

關鍵字： NBA獨行俠戴維斯加福德里夫利二世

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