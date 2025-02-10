大聯盟官網春訓聚焦12位投手　佐佐木朗希排第一、大谷翔平在外卡

▲佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟開訓在即，官網列出12位值得關注的投手，其中排第一的就是從入札過程就備受關注的「令和怪物」佐佐木朗希，而正在復健階段的大谷翔平也列入外卡名單。

這篇由阿德勒（David Adler）撰寫的文章所列出的12位投手，依序為道奇佐佐木朗希、海盜史金恩茲、洋基弗里德（Max Fried）、遊騎兵迪葛隆（Jacob deGrom）、遊騎兵洛克（Kumar Rocker）、勇士斯特德（Spencer Strider）、光芒麥克拉納漢（Shane McClanahan）、紅人伯恩斯（Chase Burns）、釀酒人米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）、大都會霍姆斯（Clay Holmes）、紅襪克羅切（Garrett Crochet）、金鶯菅野智之。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文中指出，當佐佐木加入道奇隊亮相時，所有的目光都將集中在他身上。他是自 2023年選秀狀元史金恩茲（Paul Skenes，海盜） 以來最受矚目的投手新秀。佐佐木的投球和史金恩茲一樣具有爆發力。這位23歲的投手從日本帶來了時速超過100英里的快速球和世界上最好的指叉球之一，無疑是任何球隊春訓中最值得關注的投手。

史金恩茲排第二，大家都會好奇他在第二年準備如何展現自己。這位海盜隊的年輕王牌去年以驚艷的第一年賽季吸引了所有人的目光，當他進入2025年時，將爭奪「世界最佳投手」稱號的頭號競爭者，他將是賽揚獎的熱門人選。

值得一提的是，日籍投手菅野智之也名列第十二，已經是35歲老將的他，剛在日本中央聯盟奪下第3座MVP，去年賽季效力讀賣巨人，累計15勝3敗，防禦率1.67。喚起球迷對他在2017年對美國的好表現的記憶，在金鶯投手陣容中，是備受矚目的補強。

然而，大谷翔平還不確定是否在春訓期間登板，作者認為仍有機會看到「投手大谷」亮相。文中將大谷翔平放在外卡名單，「如果他投球，將會與佐佐木朗希、史金恩茲一起排在名單最前面，畢竟他重返二刀流是2025年大聯盟賽季的大事。」目前道奇規劃他在5月前都不會在例行賽登板，但道奇還沒確定春訓投球計劃，若他真的登板，必定引起關注，超級明星二刀流是獨一無二的。