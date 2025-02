超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

President Trump is in attendance for Super Bowl LIX. pic.twitter.com/rI16SVgHbx

記者游郁香/綜合報導

職業美式足球聯盟(NFL)第59屆超級盃今(10)日在紐奧良凱撒超級巨蛋登場,堪薩斯市酋長與費城老鷹重演2023年決戰劇碼,酋長挑戰史無前例3連霸偉業,美國總統川普與他的「冤家」流行天后泰勒絲(Taylor Swift),以及足壇巨星梅西(Lionel Messi)等名人都來到現場觀戰。

酋長近6季第5度挑戰超級盃的龍巴迪獎盃,力拚3連霸,陣中29歲當家四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)尋求個人生涯第4座超級盃;3年2度闖入超級盃的老鷹則要尋求復仇,雙方2023年在超級盃交鋒時,酋長以38比35險勝老鷹。

多年來與NFL關係緊張的美國總統川普,今日來到現場觀戰,成為首位出席超級盃的現任美國總統,而酋長主力邊鋒凱爾西(Travis Kelce)的明星女友、流行天后泰勒絲毫無意外現身紐奧良凱撒超級巨蛋,因為泰勒絲多次表態力挺民主黨候選人,川普曾公開表示,自己已經沒那麼喜歡泰勒絲的歌,甚至覺得討厭。

▲美國總統川普現身超級盃。(圖/達志影像/美聯社)

比賽開打前,川普會見受紐奧良恐怖攻擊影響的家庭成員,紐奧良市在2025年第1天,發生卡車撞人事件,導致15人喪生、數十人受傷, 轉播單位也以一段影片向紐奧良恐攻、洛杉磯野火和北卡羅來納颶風的受害者致意。

