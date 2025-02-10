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超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

記者游郁香／綜合報導

職業美式足球聯盟（NFL）第59屆超級盃今（10）日在紐奧良凱撒超級巨蛋登場，堪薩斯市酋長與費城老鷹重演2023年決戰劇碼，酋長挑戰史無前例3連霸偉業，美國總統川普與他的「冤家」流行天后泰勒絲（Taylor Swift），以及足壇巨星梅西（Lionel Messi）等名人都來到現場觀戰。

酋長近6季第5度挑戰超級盃的龍巴迪獎盃，力拚3連霸，陣中29歲當家四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）尋求個人生涯第4座超級盃；3年2度闖入超級盃的老鷹則要尋求復仇，雙方2023年在超級盃交鋒時，酋長以38比35險勝老鷹。

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多年來與NFL關係緊張的美國總統川普，今日來到現場觀戰，成為首位出席超級盃的現任美國總統，而酋長主力邊鋒凱爾西（Travis Kelce）的明星女友、流行天后泰勒絲毫無意外現身紐奧良凱撒超級巨蛋，因為泰勒絲多次表態力挺民主黨候選人，川普曾公開表示，自己已經沒那麼喜歡泰勒絲的歌，甚至覺得討厭。

▲▼美國總統川普現身超級盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普現身超級盃。（圖／達志影像／美聯社）

比賽開打前，川普會見受紐奧良恐怖攻擊影響的家庭成員，紐奧良市在2025年第1天，發生卡車撞人事件，導致15人喪生、數十人受傷， 轉播單位也以一段影片向紐奧良恐攻、洛杉磯野火和北卡羅來納颶風的受害者致意。

關鍵字： NFL超級盃酋長老鷹川普泰勒斯梅西美國

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