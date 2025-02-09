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100人看大谷翔平！春訓就成為主角　「水球」特別訓練吸睛

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊大谷翔平投手在9日（台灣時間）於球團位於亞利桑那州格倫岱爾的訓練設施進行自主訓練。日媒《體育報知》報導指出，由於這天是當地的週六，約有100人的媒體和日美球迷為了大谷而聚集， 在大聯盟春訓前能聚集這麼多人實屬罕見。

大谷先是使用不同重量的「專業訓練球」對著牆壁練習，接著移動到球場進行傳接球，最後還讓接球方坐著接他投出的有力球。

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值得一提的是，對著牆壁練習的過程中，大谷舉起了一個籃球大小的透明圓形器材。他用雙手握住確認投球動作，似乎在讓身體適應更加緊湊的投球姿勢「超短臂」。

這個器材名為「水球」（Aqua Ball），是一種健身用具。球內裝了約一半的水。類似的圓柱型「水袋」（Water Bag）較為普及，日本職棒各隊也都用於訓練。不僅因為有水而增加重量帶來負荷，在移動時水也會晃動，因此對強化軀幹非常有效。大谷也仔細確認了重心轉移等動作。

結束投手調整後，他穿上測量心跳等數據的「數位運動內衣」，使用「1080衝刺」訓練器材進行以下半身為主的訓練。最後還將「藥球」用力投向約10公尺高空等，精力充沛地揮汗練習。大谷走到哪裡，媒體和球迷就跟到哪裡。儘管春訓還未開始，他已經成為主角。

關鍵字： 大谷翔平春訓MLB道奇隊訓練

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