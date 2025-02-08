七六人一哥指責隊友防守時「慢跑」　恩比德、烏布瑞板凳席大吵

Joel Embiid calling out Kelly Oubre for not hustling back on defense pic.twitter.com/F7rRIVRe9a — Pistons Talk (@Pistons__Talk) February 8, 2025

記者游郁香／綜合報導

七六人本季組成3巨頭卻成效不彰，今（8）日作客少了一哥康寧漢（Cade Cunningham）的活塞，卻一度落後多達34分，費城頭牌恩比德（Joel Embiid）還被拍到與隊友烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）在板凳席大吵，恩比德指責對方防守不夠努力，學烏布瑞的慢跑動作。

費城去年夏天砸重金挖來頂尖搖擺人喬治（Paul George），未料他與恩比德、馬克西（Tyrese Maxey）輪流受傷，嚴重影響戰績。七六人在交易截止前，主要的動作是以射手馬丁（Caleb Martin）換取獨行俠後衛格萊姆斯（Quentin Grimes）和2025年次輪選秀權。

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▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

七六人今日作客少了當家球星康寧漢的活塞，一度落後多達34分，最引人注目的片段，是恩比德和隊友烏布瑞之間的爭吵。第3節最後2分多鐘，活塞發動快攻，恩比德對身旁的烏布瑞消極的防守態度很不滿，他在暫停時走向板凳席，模仿了烏布瑞的「慢跑動作」，兩人爆發了嚴重口角。

恩比德用手指著烏布瑞，受到指責的烏布瑞相當火大，情緒非常激動，不過兩人在比賽重新開始前「擁抱和解」。

費城主帥納斯（Nick Nurse）賽後談到當家一哥與隊友的激烈交流，「我認為這與回防有關，對吧？我認為我們當時打得不好。我們正在努力重新進入比賽，我們已經守住大部分的轉換快攻，然後發生了這樣的交流。但我認為這偶爾會發生，就像你說的，至少他們在爭吵結束後達成了一致。」

恩比德對烏布瑞在這次防守中的態度感到沮喪，他自己上半場的表現也很低迷，儘管他第3節灌進20分，幫助七六人將分差縮小到14分，但已經為時已晚，費城最終仍以112比125落敗，戰績20勝31敗，勝率不到4成，僅排在東區第11。