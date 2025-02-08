水原一平的崩壞！從貼心翻譯到詐欺犯 日媒曝10年轉變

▲ 「一平醬」消失！水原一平詐欺罪案判決公布。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

「人怎麼可以變得這麼不一樣？」涉及銀行詐欺罪等指控的水原一平，於當地時間6日（台灣時間7日）在加州聯邦地方法院被判處4年9個月的監禁。量刑宣讀前，法官霍爾科姆（John Holcomb）讓他發言，他則拿著事先準備的筆記「照本宣科」，語氣毫無情緒，「我真的對大谷先生感到抱歉，我已經準備好接受這個結果。」

當天，他在開庭前40分鐘抵達法院，全程直視前方，幾乎沒有表現出任何情緒，彷彿血液已不再流動，與過去大家熟悉的「一平醬」判若兩人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2021年已出現異樣？水原的「消失」

究竟是從何時開始，水原一平變成這樣？日媒報導分析，2021年休賽季似乎是個轉捩點。當年大谷翔平繳出9勝、46轟的二刀流驚人表現，勇奪美聯MVP。當時，記者向水原提出訪問申請，獲得大谷經紀團隊的同意，進入細節安排時，他還主動發訊：「訪問的話，今天可以嗎？如果太趕，改天也可以。」

然而，當時記者因另有採訪，改約幾天後，但那天無論怎麼打電話，他都沒接。每隔一小時撥打3到4次，仍音訊全無。如今回想起來，那正是他沉迷於非法賭博的時期，一切似乎早有徵兆。 事實上，不只是媒體同行，就連他的舊東家——日本火腿隊的相關人士，也經常抱怨，「一平根本不接電話！」

到了2022年休賽季，當記者再次嘗試約訪，結果完全相同——訪談當天，水原再度消失，無論怎麼聯繫，都沒有回應。

當時，記者不禁自問，「是我哪裡得罪他了嗎？」但平時在球場上，雙方的交流並無異樣，甚至偶爾還會在吸菸區聊天，水原常會分享他在日本火腿當翻譯時的趣事，甚至熱情地聊大谷的訓練有多驚人。

隨著時間推移，這些閒聊逐漸減少，水原開始變得沉迷於講電話，當時記者以為，「大谷這麼成功，水原的壓力一定很大。」但現在回頭看，那些電話，恐怕都是在處理賭博相關的事宜。

▲ 一平醬變身詐欺犯。（圖／達志影像／美聯社）

2015年：曾經的「暖男」一平醬

撰文此篇文章的《Full-count》記者透露，自己最初認識水原，是在2015年，當時他還是日本火腿隊的翻譯。那年某場夜間比賽後，一行人到立川市的燒肉店聚餐，水原靜靜坐在一旁，不太主動與選手交談，但卻能感受到他備受外籍球員的喜愛，因為他總是很有禮貌，還會主動幫大家烤肉，「請用，牛舌、五花肉的熟度剛剛好喔。」那時記者心想，「不愧是廚師之子，連烤肉的火候都這麼講究。」

聚餐一路持續到凌晨3點，他始終沒有露出不耐煩的表情，甚至隔天還特地向媒體打招呼，「昨天謝謝大家！」他對記者也非常友善，總是樂於協助訪問，當被問到，「可以幫忙請雷亞德（Brandon Laird）接受採訪嗎？」他會特地跑去選手休息區，幫忙帶回專訪內容。

「過去，他是那個親切的『一平醬』，但如今的水原，已經是個詐欺犯。」

根據判決，水原將需要向大谷翔平賠償1700萬美元。有趣的是，2022年曾有出版社希望他出書，但當時他立刻回絕，「我只想默默地支持翔平，不想給他添麻煩。」

如今，水原的立場已徹底不同。他將如何償還這筆巨額賠償？坐完牢後，他的人生又將如何發展？