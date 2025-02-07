蔣少宏讚林盛恩球質重　與呂詠臻久違搭配不感傷：他有更好舞台

▲蔣少宏面對林盛恩Live BP。（圖／中職提供）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊集訓，捕手蔣少宏今天在Live BP中對決林盛恩，另外與前隊友呂詠臻久違蹲捕搭配。對於林家正最後若未入選，他表示，其餘捕手也已經做好萬全準備，「就讓教練來決定誰下場。」

林盛恩今天15球面對3名打者，球速最快153公里。蔣少宏是其中一人，他表示，林盛恩的直球和變化球都很不錯，「球質蠻重的，本來擊到球以為在界內，結果成了界外。」

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目前中華隊僅有林盛恩及陳柏毓兩位旅外投手報到。雖然先前未曾搭配過這兩位投手，但蔣少宏表示會以過去搭配洋將的經驗來應對，「他們在美國體系待過，受到的訓練應該都差不多。」被問到與平常面對的洋將相比，他直言，「感覺都滿美式的。」

今天蹲捕時，蔣少宏也與前隊友呂詠臻重新搭檔，「跟熟悉的投手搭配感覺很順暢、很舒服，因為互相都很瞭解。」他透露賽前有與呂詠臻閒聊，關心他過年期間的訓練狀況。

呂詠臻去年因朱育賢FA補償轉戰樂天桃猿，兩人如今在中華隊再當隊友。蔣少宏說，「我覺得沒什麼好感傷的，因為他可能會有更好的出路。也是一樣是有舞台的地方可以去發揮他的專長，我覺得是很好的一件事情。」

這次賽事採用加大壘包，蔣少宏則認為反而可能成為中華隊優勢，「除了我以外，我們選手的跑壘速度都蠻快的。棒球就是得分運動，如何積極搶壘、為球隊創造得分機會都很重要。」不過他也笑說，「壘包真的超大，我今天離壘比平常還大，沒想到還是這麼近。」

總教練曾豪駒稍早點名徐若熙為輪值人選，兩人有望首次在國際賽搭擋，蔣少宏表示會以平常心準備，他也有信心在林家正尚未歸隊的情況下，三位捕手都能有好表現，「因為我們都做了很多準備了，就讓教練來決定誰下場，大家都會把狀況調整到最好。」

