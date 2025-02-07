「灣區士官長」周日初登板！曝融入方式　仍想和熱火維持好關係

▲巴特勒加盟勇士，將披10號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士今（7）日舉辦巴特勒（Jimmy Butler）加盟記者會，宣布巴特勒預計在本周日對陣公牛上場，將身披10號球衣。士官長降臨灣區，談到要如何融入勇士體系，他開玩笑表示，「把球傳給柯瑞（Stephen Curry），然後讓開。」也透露自己仍想跟熱火維持好關係。

巴特勒來到勇士，總教練柯爾（Steve Kerr）認為對球隊是大升級，「我很興奮能夠得到巴特勒，他是頂級球星，也是聯盟中最出色的季後賽殺手之一，這對我們來說是很重大的補強。」

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巴特勒交易風波終於落幕，讓他不禁感嘆終於能夠好好打球，今天前往勇士球館路上，巴特勒特意錄製影片跟球迷打招呼，表示下一座冠軍即將到來，展現要與柯瑞、格林（Draymond Green）一同爭冠的慾望。

▲巴特勒正式加盟勇士。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

談到與柯瑞、格林重組三巨頭，巴特勒表示期待，「他們會為了贏球不惜一切，我覺得他們能教會我很多東西。」

雖然最終和熱火不歡而散，但巴特勒回顧起整個邁阿密生涯，認為仍是一段美好的回憶，「我對那支球隊、管理層以及我的前隊友充滿敬意，我永遠祝福他們，那裡有很多我珍惜的人，我只想讓他們知道，我非常感激曾建立的關係，也希望這些關係能維持一輩子。」