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偷大谷翔平1700萬美元　水原一平最高判刑33年

▲▼美國大聯盟道奇隊日籍球星大谷翔平與前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

大谷翔平的前翻譯水原一平因涉嫌盜用大谷翔平近1700萬美元，將於6日在洛杉磯聯邦法院宣判。根據認罪協議，水原承認在兩年多共冒充大谷20多次致電銀行詐騙資金還債。

檢方指出，水原從2021年11月到2024年3月間，未經授權下40多次以電匯方式，將大谷的帳戶資金轉到在線博彩網站。水原去年6月已認罪，承認銀行詐欺及虛假報稅罪名，這兩項罪名分別最高可判30年及3年徒刑。

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檢方形容此案是「深度」且「廣泛」的欺詐行為，讓大谷「蒙受重大損失」。目擊者新聞取得的錄音檔，證實水原確實多次偽冒大谷與銀行對話。水原在聽證會前致信法官霍爾科姆（John Holcomb）請求從輕量刑，坦承「賭債實在太多，我找不到任何方法償還，只能動用翔平的錢。雖然對此感到極度內疚，但當時這是我唯一想得到的解決辦法。」希望法庭能夠從寬量刑。

▲▼道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

▲大谷翔平前翻譯水原一平。（圖／路透）

不過，檢察官米契爾（Jeff Mitchell）要求判處57個月徒刑，並對辯方說法提出質疑。他表示，政府找不到任何證據來證明水原有長期賭癮，或如其所稱背負巨債而被迫盜用大谷資金。

檢方也質疑水原「是真心悔過，還是只為被捕感到遺憾」，並指其求情信中抱怨工作及大谷的內容，顯示缺乏真誠悔意。緩刑官則建議48個月刑期，也要求判處三年監督釋放，並命令水原向大谷賠償1697萬美元，向國稅局補繳115萬美元。

關鍵字： 水原一平

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