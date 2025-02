NBA 1月最佳新秀出爐！　馬刺卡瑟爾「淨效率」勝過溫班亞瑪

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今(5)日公布東、西區1月最佳新秀,分別是東區的邁阿密熱火中鋒韋爾(Kel'el Ware);西區則是聖安東尼奧馬刺後衛卡瑟爾(Stephon Castle),2位球員都是首次獲得單月最佳新秀。

韋爾自去年12月底開始進入熱火的輪替陣容,在1月中旬他升上先發。在16場比賽(其中5場先發)中,韋爾場均上場24.7分鐘,能得13分、6.9籃板、1.4阻攻。他的投籃效率極高,整體命中率達56.5%,三分球命中率更飆高到44.7%。

The Eastern Conference @Kia Rookie of the Month for January is Kel'el Ware! #KiaROTM



13.0 PPG | 6.9 RPG | 1.4 BPG pic.twitter.com/waJ7l48Z0P
February 4, 2025

卡瑟爾是2024年選秀的第4順位,他1月為馬刺出戰12場比賽,其中10場擔任先發,場均貢獻14.9分、3.6助攻、3.1籃板,平均每場上陣27分鐘,投籃命中率43.1%,三分球命中率28.8%,罰球命中率72.7%。

在1月所有至少出戰100分鐘的9位馬刺球員中,卡瑟爾的淨效率值(Net Rating)+1.0為全隊最佳,且馬刺全隊僅有他與溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的淨效率值為正數。

The Western Conference @Kia Rookie of the Month for January is Stephon Castle! #KiaROTM



14.9 PPG | 3.1 RPG | 3.6 APG pic.twitter.com/4jr8ntHKrn — NBA (@NBA) February 4, 2025

1月的最佳新秀候選球員還包括:

東區

席爾瓦(Tristan da Silva)(魔術)

里薩希(Zaccharie Risacher)(老鷹)

薩爾(Alex Sarr)(巫師)

西區

克里爾(Isaiah Collier)(爵士)

鄧恩(Ryan Dunn)(太陽)

威爾斯(Jaylen Wells)(灰熊)

▲馬刺卡瑟爾(右)。(圖/達志影像/美聯社)