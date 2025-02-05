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NBA 1月最佳新秀出爐！　馬刺卡瑟爾「淨效率」勝過溫班亞瑪

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（5）日公布東、西區1月最佳新秀，分別是東區的邁阿密熱火中鋒韋爾（Kel'el Ware）；西區則是聖安東尼奧馬刺後衛卡瑟爾（Stephon Castle），2位球員都是首次獲得單月最佳新秀。

韋爾自去年12月底開始進入熱火的輪替陣容，在1月中旬他升上先發。在16場比賽（其中5場先發）中，韋爾場均上場24.7分鐘，能得13分、6.9籃板、1.4阻攻。他的投籃效率極高，整體命中率達56.5%，三分球命中率更飆高到44.7%。

卡瑟爾是2024年選秀的第4順位，他1月為馬刺出戰12場比賽，其中10場擔任先發，場均貢獻14.9分、3.6助攻、3.1籃板，平均每場上陣27分鐘，投籃命中率43.1%，三分球命中率28.8%，罰球命中率72.7%。

在1月所有至少出戰100分鐘的9位馬刺球員中，卡瑟爾的淨效率值（Net Rating）+1.0為全隊最佳，且馬刺全隊僅有他與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的淨效率值為正數。

1月的最佳新秀候選球員還包括：

東區
席爾瓦（Tristan da Silva）（魔術）
里薩希（Zaccharie Risacher）（老鷹）
薩爾（Alex Sarr）（巫師）

西區
克里爾（Isaiah Collier）（爵士）
鄧恩（Ryan Dunn）（太陽）
威爾斯（Jaylen Wells）（灰熊）

▲馬刺卡瑟爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺卡瑟爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA卡瑟爾韋爾溫班亞瑪斑馬馬刺

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