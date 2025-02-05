NBA 1月MVP出爐！約基奇中斷SGA連霸　字母哥連19場雙十獲獎

▲NBA 1月西區MVP約基奇。（圖／翻攝自X／@NBA）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（5）日公布東、西區1月最佳球員，東區由公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下；西區則是金塊王牌約基奇（Nikola Jokic）榮獲。值得一提的是，本季頒布的所有西區單月最佳球員原先都是雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）所獲，而約基奇在1月中斷了他的連霸。

安戴托昆波1月場均攻下30.5分、13.2籃板、5.7助攻，投籃命中率高達60%，帶領公鹿打出隊史1月第5高的場均得分（118.5分）。他在1月累積聯盟最多的15次雙十，並將個人連續雙十場次推進至19場，為本季最長紀錄，也是個人生涯第2長紀錄。這是他本季首度獲選單月最佳球員，放眼生涯則是第11次。

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▲NBA 1月東區MVP安戴托昆波。（圖／翻攝自X／@NBA）

約基奇1月場均貢獻27分、12.8籃板、11.4助攻、1.9抄截，他的投籃命中率達58.5%，三分球命中率44.0%，罰球命中率85.7%，幫助金塊在他出賽的14場比賽中取得10勝4敗（缺席時1勝2敗），目前排名西區第4。他在1月累積8次大三元，追平NBA歷史單月第5多紀錄，並在西區各數據榜上名列前茅。這是他生涯第8次獲得單月最佳球員，為金塊隊史最多。

1月的最佳球員候選人還包括：

東區

布朗（Jaylen Brown）

坦圖（Jayson Tatum）

布朗森（Jalen Brunson）

康寧漢（Cade Cunningham）

賈蘭德（Darius Garland）

馬克西（Tyrese Maxey）

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）

西亞卡姆（Pascal Siakam）

西區

布克（Devin Booker）

艾德華茲（Anthony Edwards）

格林（Jalen Green）

哈登（James Harden）

鮑威爾（Norman Powell）

小傑克森（Jaren Jackson Jr.）

薩波尼斯（Domantas Sabonis）

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）

吉爾吉斯-亞歷山大