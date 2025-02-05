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前悍將迪倫加入經典賽南非隊將來台　去年曾奪委聯兩座投手獎

▲富邦悍將洋將迪倫。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將洋將迪倫。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽即將開打，曾短暫效力富邦悍將的洋投迪倫（Dylan Unsworth）將代表南非隊來台參賽，他曾在去年獲得委內瑞拉兩項投手獎。

迪倫於2021年7月加盟悍將，僅在一軍出賽3場比賽，隔年重返墨西哥聯盟，陸續在中南美洲各聯盟發展，去年參加委內瑞拉夏季聯賽（LMBP）Lideres de Miranda，成為聯賽首位南非籍球員，還拿到防禦率王與最佳投手。

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WBC官網介紹南非隊指出，迪倫是陣中兩位老將之一，將與另一位老將伊拉斯穆斯（Justin Erasmus）一起帶領投手群。伊拉斯穆斯曾在2022年資格賽累計4局僅失1分。

南非陣中包括了三壘手兼隊長菲利普斯（Jonathan Phillips）、前大聯盟球員戈普（Gift Ngoepe）的弟弟特洛·戈普（Tlou Ngoepe），以及過去三個球季效力捷克職業球隊的游擊手史密斯（Tyler Smith）。

此外，年僅19歲的諾文伯（Josh November） 是球隊最年輕的球員，他能否獲得出賽機會令人好奇。這位年輕捕手在九月的U-23世界盃中展現實力，20打數敲出6支安打，更驚人的是他選到7次保送，以0.481的上壘率領先球隊。

關鍵字： 洋投富邦悍將南非隊經典賽19歲

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