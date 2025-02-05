藍鳥官宣5億一年約簽下薛茲爾　大聯盟官網：組資深先發輪值

▲藍鳥官宣簽下薛茲爾（Max Scherzer）。（圖／藍鳥官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

藍鳥休賽季持續補強，日前傳出網羅3屆賽揚獎得主薛茲爾（Max Scherzer）。大聯盟官網5日（台灣時間）報導，藍鳥已正式以1550萬美元（約台幣5.1億元）簽下他。

薛茲爾的加入大幅提升藍鳥的先發輪值陣容。這位曾獲得3座賽揚獎、8度入選明星賽的投手，雖然已經40歲，但仍是這個世代最出色的投手之一，距離名人堂僅一步之遙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藍鳥本休賽季持續在補強上下功夫，儘管在追逐索托（Juan Soto）、巴恩斯（Corbin Burnes）及佐佐木朗希的爭奪戰中失利，但近期成功簽下強打者桑坦德（Anthony Santander），現在又迎來薛茲爾，朝正向發展。

薛茲爾17年的大聯盟生涯中效力過6支球隊，目前已累積2878局數，有望在今年突破3000局里程碑。他曾在2019年隨國民隊奪得世界大賽冠軍，2023年又與遊騎兵共享榮耀。去年因背部手術延後開季，於6月底復出後在遊騎兵投出43.1局，防禦率3.95。雖然健康狀況存疑，但藍鳥對於維持這位老將先發投手的健康與狀態深具信心。

據大聯盟官網分析，薛茲爾的加入不僅強化藍鳥先發輪值，也提升了板凳深度和牛棚戰力。他將與高斯曼（Kevin Gausman）、巴西特（Chris Bassitt）和貝里奧斯（José Berríos）等三位老將組成先發輪值陣容。