運動雲

>

藍鳥官宣5億一年約簽下薛茲爾　大聯盟官網：組資深先發輪值

▲▼藍鳥官宣簽下薛茲爾（Max Scherzer）。（圖／藍鳥官方社群）

▲藍鳥官宣簽下薛茲爾（Max Scherzer）。（圖／藍鳥官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

藍鳥休賽季持續補強，日前傳出網羅3屆賽揚獎得主薛茲爾（Max Scherzer）。大聯盟官網5日（台灣時間）報導，藍鳥已正式以1550萬美元（約台幣5.1億元）簽下他。

薛茲爾的加入大幅提升藍鳥的先發輪值陣容。這位曾獲得3座賽揚獎、8度入選明星賽的投手，雖然已經40歲，但仍是這個世代最出色的投手之一，距離名人堂僅一步之遙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藍鳥本休賽季持續在補強上下功夫，儘管在追逐索托（Juan Soto）、巴恩斯（Corbin Burnes）及佐佐木朗希的爭奪戰中失利，但近期成功簽下強打者桑坦德（Anthony Santander），現在又迎來薛茲爾，朝正向發展。

薛茲爾17年的大聯盟生涯中效力過6支球隊，目前已累積2878局數，有望在今年突破3000局里程碑。他曾在2019年隨國民隊奪得世界大賽冠軍，2023年又與遊騎兵共享榮耀。去年因背部手術延後開季，於6月底復出後在遊騎兵投出43.1局，防禦率3.95。雖然健康狀況存疑，但藍鳥對於維持這位老將先發投手的健康與狀態深具信心。

據大聯盟官網分析，薛茲爾的加入不僅強化藍鳥先發輪值，也提升了板凳深度和牛棚戰力。他將與高斯曼（Kevin Gausman）、巴西特（Chris Bassitt）和貝里奧斯（José Berríos）等三位老將組成先發輪值陣容。

關鍵字： 藍鳥薛茲爾補強先發大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

高承睿扳倒世界第5法國眼鏡弟！生涯首闖大滿貫賽男單16強

高承睿扳倒世界第5法國眼鏡弟！生涯首闖大滿貫賽男單16強

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

史上最糟決定？獨行俠總管交易唐西奇被罵爆　12年前也曾放走柯瑞

史上最糟決定？獨行俠總管交易唐西奇被罵爆　12年前也曾放走柯瑞

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

去年打進NBA西冠2隊一哥都被交易　灰狼蟻人：我很害怕

去年打進NBA西冠2隊一哥都被交易　灰狼蟻人：我很害怕

老同學瑪仕革斯一句話　宋文華決定「捨獅投龍」

老同學瑪仕革斯一句話　宋文華決定「捨獅投龍」

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

30年前錯過味全龍　丘昌榮開心攜手「麻吉」葉君璋

30年前錯過味全龍　丘昌榮開心攜手「麻吉」葉君璋

甩開心魔再拚重返國家隊！高宇杰感謝王峻杰與心理師相伴

甩開心魔再拚重返國家隊！高宇杰感謝王峻杰與心理師相伴

【我有人抱哦～】伯恩山犬媽抱著搭電扶梯　落地還回頭炫耀XD

熱門新聞

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

高承睿扳倒世界第5法國眼鏡弟！生涯首闖大滿貫賽男單16強

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

史上最糟決定？獨行俠總管交易唐西奇被罵爆　12年前也曾放走柯瑞

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

去年打進NBA西冠2隊一哥都被交易　灰狼蟻人：我很害怕

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪送林孝程LV　劉基鴻驚呆了

2高承睿扳倒世界第5強敵挺進男單16強

3婉拒富邦續約　羅曼回鍋說明原因

4交易唐西奇被罵爆　他也曾放走柯瑞

5快訊／鄭宗哲退出WBC資格賽

最新新聞

1戴維斯康復！預計本周初登板

2杜蘭特回勇士、巴特勒去太陽方案曝

3兄弟將引進的Trajekt陳品捷體驗很有感軍

4陳品捷回悍將當教練談生涯最大遺憾

5曾子祐感受張育成親和力 讚內野豪華

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366