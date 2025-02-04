徐若熙備戰資格賽連過年都在練　憶當兵趣事：第一天就被罵

▲味全龍徐若熙連過年期間持續訓練，為資格賽做好準備 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍本土王牌徐若熙為備戰世界棒球經典賽資格賽，提早一個半月展開訓練。相較於上次亞錦賽，這次備戰狀況大不相同，「亞錦賽是在球季尾聲，還保有實戰感覺和強度，但資格賽在季前，必須更努力練習來提升強度。」

為了維持狀態，徐若熙連過年期間都持續訓練，「早上練完，下午再過年，有時就是桃園、斗六兩邊跑。」在桃園時，他都回到母校平鎮高中訓練，期間還遇到林家正幫忙接球。

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味全龍總教練葉君璋表示，考量經典賽規定先發投手最多投60球，對徐若熙的投球數也會比照辦理，「可以再多一點點。」徐若熙目前已進入牛棚調整，且開始進行實戰投打練習，「葉總叮嚀我要輕鬆一點，順順地就好，可能怕我開季前太亢奮。」

去年12月初，徐若熙還完成了12天補充役，與陳文杰、宋晟睿、劉基鴻等球員同期入伍。談起軍旅生活，他笑說，「第一天報到時因為動作太慢被罵，真的嚇到了。」所幸營區設有重量訓練室，讓他得以維持基本訓練，還能和同營的陳文杰、宋晟睿一起傳接球，「還好可以訓練，不然可能出來就變棒球白痴了。」

繼亞錦賽再度為國出征，徐若熙展現高度期待，「不只是這次資格賽，希望明年正賽也有機會對到更高層級的對手。」至於旅外發展，他則保持謹慎態度，「先把眼前的事情做好，才有機會。」隨後開玩笑稱，「我先當作沒有這件事。」