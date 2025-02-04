運動雲

>

張育成霸氣喊悍將年度口號「我要全部！」　首扛隊長目標124場

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將2025年球季4日舉辦開訓典禮，總教練陳金鋒宣布由張育成擔任新隊長職務，帶領全體喊出「我要全部」的年度口號。

▲富邦悍將新隊長張育成（中）與新任副隊長。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將新隊長張育成（中）與新任副隊長。（圖／記者楊舒帆攝）

張育成表示，自己稍作考慮後就欣然接受：「因為從小到大還沒當過隊長，希望能夠協助球員與教練團之間的溝通。近期已經開始進行一些溝通工作，也在開訓典禮上發表談話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於在大家面前喊出「我要全部」後，球團就馬上宣布口號，張育成表示：「這是球團決定的，我事先並不知情。這個哏大家都知道吧！這句話代表要拿下全部勝利的意思，從去年開始就一直在喊了。」

張育成設定「出賽124場」作為本季目標，並表示將以游擊手位置為主。他提到：「為了國家隊比賽，已在1月開始面對快速發球機進行實戰打擊訓練，目前身體狀況良好，練習都很順利。」在團隊守備練習方面也以游擊位置為主，他表示：「會好好準備自己，期待2月21日的開季。」

富邦悍將2025年度口號為「Fight for All #我要全部」，象徵悍將隊將為一切而戰，不僅展現對勝利的渴望，更代表悍將心投入、超越極限的精神。

球隊將在春訓期間透過技術、體能等密集訓練不斷進化，讓每位選手都能在場上發揮最強實力。「Fight for All」同時也是對悍將球迷的承諾，全隊將為榮耀而戰、為夢想衝刺。「我要全部」成為選手們的自我期許，承諾在每一場比賽、每一個挑戰中全力以赴，展現拚勁爭取勝利。悍將以「Fight for All #我要全部」作為前進動力，矢志爭取最終榮耀！

2025富邦悍將隊長張育成
野手副隊長：李宗賢、申皓瑋
投手隊長：歐書誠
投手副隊長：張奕、王尉永

關鍵字： 棒球富邦悍將張育成隊長開訓典禮

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

張泰山卸下教練職務　味全龍保留「49」球衣

張泰山卸下教練職務　味全龍保留「49」球衣

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

WBC公布中華隊27人名單！大聯盟官網點名陳傑憲受矚

WBC公布中華隊27人名單！大聯盟官網點名陳傑憲受矚

林智勝確定最後一季　味全龍規劃引退賽

林智勝確定最後一季　味全龍規劃引退賽

味全公布教練團　張泰山轉任基金會、賈西接下國際球探

味全公布教練團　張泰山轉任基金會、賈西接下國際球探

董至成聞大S死訊心痛　曝過年才收她訊息

熱門新聞

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

張泰山卸下教練職務　味全龍保留「49」球衣

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出

2唐西奇被交易哭了！才在達拉斯買豪宅

3詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現

4款待12強金牌教練團　辜仲諒贈勞力士

5張泰山卸下教練職　味全留49球衣

最新新聞

1味全龍「Goal For One」展氣勢　全力衝刺台灣大賽

2徐若熙戰資格賽　葉總對球數想法

3婉拒富邦續約　羅曼回鍋說明原因

4新秀超越　王勝偉笑：特守200顆！

5瑪仕革斯一句話　宋文華捨獅投龍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366