張育成霸氣喊悍將年度口號「我要全部！」　首扛隊長目標124場

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將2025年球季4日舉辦開訓典禮，總教練陳金鋒宣布由張育成擔任新隊長職務，帶領全體喊出「我要全部」的年度口號。

▲富邦悍將新隊長張育成（中）與新任副隊長。（圖／記者楊舒帆攝）

張育成表示，自己稍作考慮後就欣然接受：「因為從小到大還沒當過隊長，希望能夠協助球員與教練團之間的溝通。近期已經開始進行一些溝通工作，也在開訓典禮上發表談話。」

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關於在大家面前喊出「我要全部」後，球團就馬上宣布口號，張育成表示：「這是球團決定的，我事先並不知情。這個哏大家都知道吧！這句話代表要拿下全部勝利的意思，從去年開始就一直在喊了。」

張育成設定「出賽124場」作為本季目標，並表示將以游擊手位置為主。他提到：「為了國家隊比賽，已在1月開始面對快速發球機進行實戰打擊訓練，目前身體狀況良好，練習都很順利。」在團隊守備練習方面也以游擊位置為主，他表示：「會好好準備自己，期待2月21日的開季。」

富邦悍將2025年度口號為「Fight for All #我要全部」，象徵悍將隊將為一切而戰，不僅展現對勝利的渴望，更代表悍將心投入、超越極限的精神。

球隊將在春訓期間透過技術、體能等密集訓練不斷進化，讓每位選手都能在場上發揮最強實力。「Fight for All」同時也是對悍將球迷的承諾，全隊將為榮耀而戰、為夢想衝刺。「我要全部」成為選手們的自我期許，承諾在每一場比賽、每一個挑戰中全力以赴，展現拚勁爭取勝利。悍將以「Fight for All #我要全部」作為前進動力，矢志爭取最終榮耀！

2025富邦悍將隊長張育成

野手副隊長：李宗賢、申皓瑋

投手隊長：歐書誠

投手副隊長：張奕、王尉永