WBC公布中華隊27人名單！大聯盟官網點名陳傑憲受矚

▲世界棒球經典賽資格賽中華隊昨開訓儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

台灣棒球隊為備戰2025年世界棒球經典賽（WBC）資格賽，WBC官方公布各隊28人名單，其中中華隊目前僅提交27人名單。由於2月19日才是最終期限，仍保留彈性調整空間。此外，大聯盟官網撰文分析看好台灣晉級搶得正賽門票，隊長陳傑憲表現更是備受關注。

本次名單中，投手群以旅外好手為主力，包括效力北海道火腿的古林睿煬、海盜農場陳柏毓、運動家體系的沙子宸與莊陳仲敖等。中職方面則有「救援王」陳韻文坐鎮。

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值得注意的是，古林睿煬近期傳出右側腹不適，但仍被列入名單中。 野手部分，「國防部長」張育成領銜，擁有超過200場大聯盟出賽經驗的他，在上屆經典賽展現強大火力。上屆表現亮眼的鄭宗哲，並未在初步的27人名單中，他今年受邀大聯盟春訓，是否回來參戰還是未知數。

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

此外，12強賽奪冠功臣林家正與陳傑憲也在名單之列。其中隊長陳傑憲因在12強賽中扛起球隊重擔的出色表現，被大聯盟官網特別點名為本次資格賽的「矚目球員」。

目前世界排名第二的台灣，雖須從資格賽打起，但美媒普遍看好其晉級機會。大聯盟官網特別提到，「雖然必須從資格賽開始打有些不幸，但作為去年11月在東京巨蛋擊敗日本隊、終結其27連勝並奪下12強金牌的勁旅，加上在主場台北大巨蛋出賽的優勢，台灣晉級希望相當濃厚。」

27人名單中未入選的球員如陳柏豪、呂詠臻、林詔恩、陳仕朋、高宇杰、王博玄、鄭宗哲、李宗賢、林佳緯等人，仍有機會在2月19日進入最終名單。屆時中華隊將提交28人完整名單，全力備戰即將到來的資格賽。

27人名單