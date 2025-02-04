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WBC公布中華隊27人名單！大聯盟官網點名陳傑憲受矚

▲▼ 中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏、棒協理事長辜仲諒、教育部長鄭英耀、中華隊總教練曾豪駒出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲世界棒球經典賽資格賽中華隊昨開訓儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

台灣棒球隊為備戰2025年世界棒球經典賽（WBC）資格賽，WBC官方公布各隊28人名單，其中中華隊目前僅提交27人名單。由於2月19日才是最終期限，仍保留彈性調整空間。此外，大聯盟官網撰文分析看好台灣晉級搶得正賽門票，隊長陳傑憲表現更是備受關注。

本次名單中，投手群以旅外好手為主力，包括效力北海道火腿的古林睿煬、海盜農場陳柏毓、運動家體系的沙子宸與莊陳仲敖等。中職方面則有「救援王」陳韻文坐鎮。

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值得注意的是，古林睿煬近期傳出右側腹不適，但仍被列入名單中。 野手部分，「國防部長」張育成領銜，擁有超過200場大聯盟出賽經驗的他，在上屆經典賽展現強大火力。上屆表現亮眼的鄭宗哲，並未在初步的27人名單中，他今年受邀大聯盟春訓，是否回來參戰還是未知數。

▲▼陳傑憲出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓儀式 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

此外，12強賽奪冠功臣林家正與陳傑憲也在名單之列。其中隊長陳傑憲因在12強賽中扛起球隊重擔的出色表現，被大聯盟官網特別點名為本次資格賽的「矚目球員」。

目前世界排名第二的台灣，雖須從資格賽打起，但美媒普遍看好其晉級機會。大聯盟官網特別提到，「雖然必須從資格賽開始打有些不幸，但作為去年11月在東京巨蛋擊敗日本隊、終結其27連勝並奪下12強金牌的勁旅，加上在主場台北大巨蛋出賽的優勢，台灣晉級希望相當濃厚。」

27人名單中未入選的球員如陳柏豪、呂詠臻、林詔恩、陳仕朋、高宇杰、王博玄、鄭宗哲、李宗賢、林佳緯等人，仍有機會在2月19日進入最終名單。屆時中華隊將提交28人完整名單，全力備戰即將到來的資格賽。

27人名單

位置 姓名 未列入名單
投手 古林睿煬 陳柏豪、呂詠臻、林詔恩、陳仕朋
  陳韻文  
  李東洺  
  黃群  
  徐翔聖  
  陳柏毓  
  林維恩  
  莊陳仲敖  
  伍佑城  
  呂彥青  
  曾峻岳  
  徐若熙  
  林盛恩  
  孫易磊  
  沙子宸  
捕手 林家正 高宇杰
  蔣少宏  
  陳重羽  
內野手 曾子佑 王博玄、鄭宗哲、李宗賢
  林子偉  
  張育成  
  吳念庭  
  劉基鴻  
外野手 陳子豪 林佳緯
  陳文杰  
  陳傑憲  
  宋晟睿  
關鍵字： WBC資格賽棒球中華隊世界棒球經典賽台灣大聯盟

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