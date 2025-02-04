美國職棒大聯盟裁判霍伯格遭解雇！涉嫌違反棒球賭博規定

▲美國職棒大聯盟解雇裁判霍伯格，涉嫌違反賭博規定 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

據ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，美國職棒大聯盟因裁判霍伯格（Pat Hoberg）違反棒球賭博相關規定，決定將其解雇。

羅傑斯記者在個人社群平台X上發文表示，「根據MLB的最新消息，裁判霍伯格因與一名投注棒球的友人共用賭博帳戶而遭到解雇，但並無證據顯示霍伯格本人曾對比賽下注或操縱他執法的比賽。此外，他還刪除了MLB調查的關鍵訊息。」 霍伯格早在去年6月就因違反棒球賭博規範遭到MLB懲戒，但當時提出異議。

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霍伯格於2017年晉升為大聯盟裁判，並在去年春訓期間成為調查對象，自上賽季起便未再執法比賽。雖然調查未發現他曾在執法比賽中涉及不當行為，但最終仍認定需要對其進行處分。

根據美聯社報導，MLB調查發現，霍伯格的友人在2021年4月2日至2023年11月1日期間共進行了141筆棒球投注，總額接近21.4萬美元。

「我對自己在此次事件中做出的錯誤判斷負全責，」霍伯格透過羅傑斯表示，「這些錯誤將成為我一生的恥辱與遺憾。」

38歲的霍伯格在2024年賽季並未執法任何比賽，因案件仍在審查中。他有資格申請復職，但最早須等到2026年春訓開始後才能提出申請。

近來，MLB因道奇隊大谷翔平前翻譯水原一平涉入非法賭博案，持續加強相關調查。