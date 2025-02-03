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兄弟外籍女打擊教練莎菈入境隨俗拿香拜拜　想學中文取得信任

▲▼中信兄弟外籍女打教莎菈（Sarah Edwards）與二軍復健投手教練葛瑞特（Mark Grater）。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟外籍女打教莎菈（Sarah Edwards）。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／屏東報導

中信兄弟2025年開訓，外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）入境隨俗拿香團拜，她認為，「這裡的文化很特別。」想學中文盡快融入大家。

莎菈透露，「我熱愛棒球，也很喜歡旅遊認識各地文化，當我是壘球選手時就曾在各國比賽。能有機會來台灣當教練，會很期待在此指導球員。」

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職棒隊女性教練相當少見，如何取得信任是一大挑戰，莎菈坦言，「在費城人時期，建立信任感方式，在不太會西班牙文時，就試著以西班牙文與球員溝通，只要意圖是正面的，也想幫助球員變得更好。我也是謙虛的教練，希望帶給球員棒球知識，也想學習中文，增進溝通，融入這個大家庭。」

過去對台灣棒球印象較少，在沖繩時期接觸到兄弟球員，也遇到總教練平野惠一總教練，因此對台灣棒球產生好奇心，也想更了解這裡。在壘球賽事中與中華隊有過交手的緣分，她也提到，「希望有機會能當中華隊的教練。」

入境隨俗新春團拜，也觀賞了菜鳥日活動，由新秀準備的表演，她說，「這裡的信仰習俗很特別，也結合棒球文化，對我來說很特別，同時也很喜歡新秀表演很有趣。」

關鍵字： 中信兄弟外籍教練中華隊台灣棒球莎菈

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