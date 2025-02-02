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中華男籃24人名單曝　20日主場強碰菲律賓爭亞洲盃外卡

▲▼2025籃球亞洲盃資格賽第一輪第3階段將於2月20日在和平籃球館開打。（圖／體育署提供）

▲2025籃球亞洲盃資格賽第一輪第3階段將於2月20日在和平籃球館開打。（圖／體育署提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025亞洲盃資格賽第一輪第3階段將在2月20日於臺北和平籃球館登場，中華男籃迎戰強敵菲律賓隊，本次中華隊旅外好手與國內兩職業聯盟球員齊聚，積極爭取亞洲盃門票。

本屆亞洲盃資格賽共24支隊伍分成6組，中華隊同組另有香港、菲律賓及紐西蘭，以小組循環賽爭取晉級會內賽，中華男籃隊目前取得1勝3負，戰績暫為分組第3名，雖無緣以分組前2名直接取得亞洲盃門票，但有機會透過各組第3名的最終6搶4外卡賽來爭取亞洲盃資格。

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中華隊將於20日在主場對戰菲律賓隊，並於2月23日前進香港爭取分組第3名。為了備戰資格賽，中華隊國手預計10日展開集訓。

本次中華隊好手齊聚，旅外好手由劉錚領銜，陳盈駿、林庭謙與林秉聖全部入列，效力日本B聯盟的阿巴西、曾祥鈞與游艾喆都在24人大名單中，他們將是總教練圖齊倚重的球隊重心。

▲▼2025籃球亞洲盃資格賽第一輪第3階段將於2月20日在和平籃球館開打。（圖／體育署提供）

「新臺灣人」高柏鎧展現強大的禁區牽制能力，前一場作客紐西蘭，單場送出7次阻攻，展示連續兩季拿下PLG最佳防守球員的實力，他將持續扮演禁區屏障，封鎖對手籃下攻勢。

此外，效力TPBL高雄全家海神的胡瓏貿將扮演中華隊最重要的領導者，目前暫居TPBL本土得分王的台啤永豐雲豹高錦瑋，也將展現累積的國際賽經驗，打出新生代氣勢。新科PLG歷史得分王盧峻翔的火力支援，將成為中華隊衝鋒陷陣的定心丸。

體育署表示，本賽事預計於農曆年後開放售票，最低票價為500元，詳細售票資訊請留意中華民國籃球協會粉絲專頁訊息，歡迎球迷朋友一起進場幫中華隊加油，捍衛主場取得勝利。本次比賽由愛爾達體育臺進行轉播，也歡迎支持中華隊的朋友，可以透過轉播關注中華隊的表現。

關鍵字： 亞洲盃男籃資格賽中華男籃劉錚阿巴西

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