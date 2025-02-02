快訊／NBA震撼3方交易！湖人送走戴維斯　詹皇改搭金童唐西奇

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell @ShamsCharania. Three-team deal that includes Utah. pic.twitter.com/joU6bXqnBJ — ESPN (@espn) February 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）還未如願離隊，NBA就出現一筆震撼3方交易，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，湖人送走當家長人戴維斯（Anthony Davis）、小將克里斯蒂（Max Christie）和2029年首輪籤，換回獨行俠「金童」唐西奇（Luka Doncic）等3人。

▲湖人送走戴維斯。（圖／CFP）

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湖人在交易截止前出現大動作，令人驚訝的是，雙巨頭之一戴維斯成為交易籌碼，他與達拉斯頭牌唐西奇互換東家，唐西奇成為洛城天王詹姆斯（LeBron James）的新搭檔，詹皇過去就曾多次公開表達對唐西奇的欣賞之情。

完整交易內容如下：

湖人得到：唐西奇、克勒貝爾（Maxi Kleber）、莫里斯（Markieff Morris）

獨行俠得到：戴維斯、克里斯蒂、2029年湖人的首輪選秀權

爵士得到：胡德-希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇的次輪選秀權、2025年獨行俠的次輪選秀權

▲獨行俠交易送走唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）