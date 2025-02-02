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陳晨威回應曾國城拍臉爭議：真的沒有什麼！

▲曾國城拍陳晨威臉頰。（圖／翻攝自YouTube）

▲曾國城拍陳晨威臉頰。（圖／翻攝自YouTube）

記者王真魚／嘉義報導

「台灣英雄」陳晨威今（2）日在球隊開訓時針對日前在《民視第一發發發》節目中被曾國城拍臉引發的爭議做出回應。陳晨威表示這只是節目的一個環節，當時氣氛融洽，並無不快。

曾國城在除夕特別節目中，看到陳晨威表情嚴肅，開玩笑要對方「多笑一點」並拍了他臉頰兩下，引發網友熱議。對此，民視副總許念台曾回應表示「不是真的打，台灣英雄參加錄影也很投入，現場互動起來很有效果。」

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「這個真的沒有什麼，只是節目的一個環節。」陳晨威今說明，當時自己表情較為嚴肅，是因為第一次參加節目，太過專注想要贏得獎金，「因為是第一次參加也想要挑戰看看。」

對於曾國城拍臉一事，陳晨威笑著表示，當下並沒有覺得被冒犯，「城哥也只是要我開心一點，我沒有不開心。」他強調這不是什麼爭議性的事件，「我覺得沒有太大問題，也不想再多說什麼。」

陳晨威進一步表示，「不想要那麼多討論在我身上或是城哥身上，每個人觀點不同。以我的身份來說，上節目就是開心享受過程，畢竟是第一次。當天氣氛其實很融洽，對我來說就是一個好玩的節目通告而已，沒有太大影響。」

▲▼ 陳晨威 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳晨威直呼不在意 。（圖／記者王真魚攝）

陳晨威去年打擊大爆發，不僅奪下生涯第2座最佳9人外野手獎，更繳出個人代表作球季。上季出賽119場，敲出143支安打、10支全壘打、14支三壘打，皆創下個人單季新高，打擊率2成95，外加以30次盜壘奪下盜壘王。

展望今年球季，他表示，不會強求長打要跟去年一樣，甚至是超越，最重要是穩定，「想辦法維持，不要讓大家覺得有落差，還是希望顧及整體成績。」

今年球隊少了朱育賢，身為好友的陳晨威樂見選手往更好環境條件發展，「職棒球員年限不一樣，朱哥也有家庭要顧，有更好環境、更高月薪，自然會想往更好的地方發展。」

關鍵字： 陳晨威曾國城爭議節目台灣英雄

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