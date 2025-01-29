MLB The Show慶20週年！首次三球員登上封面



▲史金恩茲（Paul Skenes）、韓德森（Gunnar Henderson）和克魯茲（Elly De La Cruz）一同登上《MLB The Show 25》封面。（圖／截自MLB）

記者王真魚／綜合報導

史金恩茲（Paul Skenes）、韓德森（Gunnar Henderson）和克魯茲（Elly De La Cruz）一同登上《MLB The Show 25》封面。此次封面為慶祝《MLB The Show》推出20周年，以這三位才華橫溢的球員為代表，展現棒球的未來。

《MLB The Show 25》將在3月18日於PlayStation 5、Xbox Series X|S和任天堂Switch平台。粉絲們可以從2月4日美東時間上午9點（台灣時間晚上10點）開始在TheShow.com或實體商店預購遊戲。 《MLB The Show》系列的第一款遊戲於2006年發行，當時的封面運動員是未來的名人堂成員歐提茲（David Ortiz）。

二十年後，《MLB The Show 25》成為該系列首次在封面上展示超過一位球員的作品。 而這次選擇的三人組合可謂是星光熠熠。史金恩茲、韓德森和克魯茲已經在MLB掀起了一陣風暴。他們是當今棒球界最令人興奮的年輕球員。

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年僅22歲的史金恩茲為海盜隊的強力王牌投手，在他的第一個大聯盟賽季中取得了11勝3負、防禦率1.96和170次三振的成績，並榮獲國家聯盟年度最佳新人。

23歲韓德森，這位金鶯隊的明星游擊手，2024年以單季擊出37支全壘打並完成21次盜壘的表現後，於美聯MVP票選中躋身前五名。

克魯茲身為紅人隊的強打兼快腿游擊手新星，去年首次入選全明星賽，單季擊出25支全壘打、盜壘67次，領先全大聯盟。他在1月初剛滿23歲。

「以往我們總是選擇一位代表棒球巔峰的封面選手。」《MLB The Show》全球行銷經理李斯（Todd Liss）表示。「然而，隨著前所未見的年輕才俊湧入大聯盟，我們希望能夠呈現當前棒球界的變革，並將這股潮流體現在我們的封面上。這三位球員正在改寫棒球的可能，而我們也打破傳統，首次讓多位球員同登封面。」

三人同框的設計延續了《MLB The Show》系列聚焦年輕新星的趨勢——這股風潮可追溯至2017年復古版以小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）為封面的設計。此次突破性封面不僅向新世代致敬，更呼應了遊戲20週年的里程碑意義。

《MLB The Show》歷年封面運動員

* 2025: Paul Skenes, Gunnar Henderson, Elly De La Cruz

* 2024: Vladimir Guerrero Jr.

* 2023: Jazz Chisholm Jr.

* 2022: 大谷翔平

* 2021: Fernando Tatis Jr.

* 2020: Javier Báez

* 2019: Bryce Harper

* 2018: Aaron Judge

* 2017: Ken Griffey Jr.

* 2016: Josh Donaldson

* 2015: Yasiel Puig

* 2014: Miguel Cabrera

* 2013: Andrew McCutchen

* 2012: Adrián González

* 2011: Joe Mauer

* 2010: Joe Mauer

* 2009: Dustin Pedroia

* 2008: Ryan Howard

* 2007: David Wright

* 2006: David Ortiz