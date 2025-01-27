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PLG上半季最佳防守球員　李家慷蛻變化身鐵鎖貴公子

▲領航猿盧峻翔、李家慷，鋼鐵人陳范柏彥、艾賽亞。（圖／PLG提供）

▲領航猿李家慷上半季防守端表現亮眼，有爭奪年度最佳防守球員本錢。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃過去4個賽季，在「年度防守球員」獎項上，始終呈現洋將「霸榜」狀態，過去4季得主都由禁區型洋將所包辦，但本賽季桃園璞園領航猿「貴公子」李家慷在攻守兩端都持續成長，成為聯盟本土頭號大鎖，甚至有機會力拚年度抄截王獎項，可說是上半季聯盟最佳防守球員的代表性人物。

過去4個賽季，聯盟年度最佳防守球員獎項，最終都由洋將獲得，分別是塔壁、湯瑪斯以及過去兩季獲獎的高柏鎧(原名吉爾貝克)，除了本土球員無法越雷池一步外，清一色都是禁區型長人最終獲得獎項肯定。

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不過這樣的慣例，在2024-25賽季很可能就此打破，原因就是領航猿主力後衛李家慷在本賽季整體表現持續成長，特別是防守端的強悍表現，讓他成為聯盟本土頭號大鎖。

身高186公分的李家慷，擁有不錯速度及對抗性，更重要是防守意識極為強悍，因此幾乎能夠換防1到3號位置情況下，成為領航猿防守的重要核心及活棋，往往擔負起看守對手後場得分之鑰重任。

本賽季李家慷場均有1.86次抄截，與生涯平均的0.98次相比，已經是大幅躍進，目前李家慷在聯盟抄截榜上，也僅落後給隊友瓊斯的1.9次，若能持續穩定表現，有相當濃厚機會能夠替本土球員爭奪年度抄截王殊榮。

事實上，本季李家慷至今出賽14戰，其中有6場比賽的個人單場抄截至少都來到3次，其中更有3場是單場「4抄截」演出，在擔負球隊主力第六人角色情況下，還能在防守端挹注如此大的能量，現年26歲的李家慷無疑正邁入職業生涯的高峰階段。

當然，李家慷在「年度最佳防守球員」獎項角逐上，也並非全無對手，高雄鋼鐵人禁區守護神喬迪在上半季繳出1.5抄截、3.17次阻攻，台北富邦勇士威希則有1.5次抄截及2.6次阻攻，都是內線嚇阻力相當出色好手，按照此獎項慣例內線球員較佔優勢的狀況下，兩人都可能成為李家慷的最大勁敵。

▲領航猿盧峻翔、鋼鐵人喬迪。（圖／PLG職籃提供）

▲鋼鐵人喬迪成為球隊內線重要屏障。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： 李家慷PLG領航猿台籃貴公子

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