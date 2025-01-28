楊強森從富邦到統一盼保握機會　合體「師父」郭俊麟送上帥照

▲楊強森到統一獅。（圖／楊強森提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前富邦悍將投手楊強森去年收到戰力外通知，隨後收到統一獅的春訓邀請，與昔日交情不錯的前輩郭俊麟合體，還把Threads第一篇發文獻給他。郭俊麟鼓勵他在球場上盡情發揮，楊強森則希望能把握機會，表現出色。

楊強森2021年選秀第六輪之姿加盟富邦悍將，在一軍未有出賽紀錄，去年在二軍出賽18場，包含17場後援、1場先發，奪3次中繼成績，累計19.2局，防禦率3.66。

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楊強森未被列入60人名單，幾週後收到統一獅春訓邀請，楊強森坦言，「心情有點起伏，在等待富邦是否簽回時，說巧不巧統一來邀請的電話後，富邦也有來電，最終選擇統一。當然也滿訝異獅隊邀請我春訓，也想把握機會。選擇統一的同時，真的也很感謝富邦這幾年的栽培，沒有富邦選秀選我，我就沒有進入職業的機會，再次感謝富邦教練團的」

統一獅第一階段春訓1月10日報到，楊強森感受到這支球隊的熱情，很快就融入他們，遇到高苑學弟辛俊昇、鐘允華，以及學長朱迦恩（原名羅暐捷）備感親切。

楊強森最要好的學長是曾在富邦悍將一起共事的郭俊麟。楊強森透露，「之前在富邦就會稱他為『師父』，很多問題都會向他請教，也會一起吃飯，感情很好。」當富邦發布戰力外名單時，郭俊麟也很快就送上關心，也告訴他若收到統一獅邀請可以接受，最後如願再續前緣當隊友。

亞太棒球場的休息室，兩人並肩而坐。楊強森第一篇Threads發了一張郭俊麟的「帥照」，並備註「有一種學長叫，怕你不知道他很好看」，意外吸引非常多回應，郭俊麟開玩笑虧他，「拍照技術真的不行。」

楊強森還原當時情況，「那副墨鏡是我的，我們要去自主的時候，他突然問我說有沒有眼鏡，要我幫他拍一張照片，於是第一篇發文就獻給他，本來只是好玩，結果越來越多按讚跟留言。」

楊強森希望持續加強身體素質，讓球速能更穩定發揮，「壓力肯定會有，但會比較專注在自己身上，把每一場比賽投好。」獲得延續職業生涯的機會，楊強森表示，「目標是盡量去發揮自己，讓教練團信任，也要把握機會。」