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森井翔太郎　「二刀流潛力」獲球探青睞　運動家談簽約關鍵

▲▼ 東京桐朋高校投手森井翔太與運動家隊簽下151萬500美元（約4946萬新台幣）合約 。（圖／截自運動家X）

▲ 東京桐朋高校投手森井翔太與運動家隊簽下151萬500美元（約4946萬新台幣）合約 。（圖／截自運動家X）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟官網「MLB Pipeline」25日報導，東京桐朋高校投手森井翔太與運動家隊簽下151萬500美元（約4946萬新台幣）合約，球隊看好他的二刀流發展。

報導指出，除了佐佐木朗希，森井也是本月另一位成功挑戰大聯盟的日本選手。他直接從高中赴美，是相當罕見的例子。

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運動家總經理助理范斯坦（Dan Feinstein）透露，「我們知道森井想投打並進，這也是我們願意提供151萬美元簽約金的關鍵。」

運動家隊國際球探主管夏普（Steve Sharpe）表示，森井直球球速已達92-93英里（約148-150公里），最快飆到95英里（約153公里），搭配指叉球和12-6曲球，還有待調整的滑球。「他的動作展現優雅的力量感，不只有潛力更具備成熟度。」

森井才開始投球約18個月，手臂相對新鮮。直得一提的是，他來自運動世家，父親是前日本大學美式足球員，使他在跑壘、游擊守備和投球各方面展現全方位能力。森井將從今年夏天的亞利桑那聯盟開始職業生涯，球團仍在規劃如何安排他游擊手和投手的角色。

夏普指出，「我們不該用傳統方式，先觀察他的打擊後再評估投手能力，他在投打都有極大潛力。」

森井高中時期就敲出45轟，展現強大打擊火力。他在簽約時立下二刀流目標，同時謙虛表示，大聯盟二刀流代表大谷翔平是「遙不可及的存在」，自己必須一步一步努力前進。

關鍵字： 森井翔太運動家隊二刀流東京桐朋高校日本投手

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