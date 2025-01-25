NBA球衣銷量榜　柯瑞連3季稱王！塞爾提克重返商品王座

▲勇士隊柯瑞（Stephen Curry）連續三季蟬聯球衣銷量冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

NBA和球員工會（NBPA）於1月24日公布2024-25賽季上半季球衣和團隊商品銷售排名，數據來自NBAStore.com。

勇士隊柯瑞（Stephen Curry）連續三季蟬聯球衣銷量冠軍，湖人詹姆斯（LeBron James）和綠衫軍塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）分居二三名。

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值得注意的是，灰狼艾德華茲（Anthony Edwards，第6）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，第11）和騎士米歇爾（Donovan Mitchell，第15）首次進入前15名，尼克布朗森（Jalen Brunson）則從上季末第15名躍升至第4名。

團隊商品部分，衛冕軍塞爾提克隊自2008年以來首次登頂，湖人、尼克、勇士和公牛分居二至五名。

球衣銷量前15名球員

排名 球員名稱 所屬球隊 1 柯瑞（Stephen Curry） 勇士 2 詹姆斯（LeBron James） 湖人 3 坦圖（Jayson Tatum） 塞爾提克 4 布朗森（Jalen Brunson） 尼克 5 溫班亞瑪（Victor Wembanyama） 馬刺 6 艾德華茲（Anthony Edwards） 灰狼 7 莫蘭特（Ja Morant） 灰熊 8 唐西奇（Luka Dončić） 獨行俠 9 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo） 公鹿 10 約基奇（Nikola Jokić） 金塊 11 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） 雷霆 12 波爾（LaMelo Ball） 黃蜂 13 杜蘭特（Kevin Durant） 太陽 14 布克（Devin Booker） 太陽 15 米歇爾（Donovan Mitchell） 騎士

團隊商品銷量前10名球隊