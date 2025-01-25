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NBA球衣銷量榜　柯瑞連3季稱王！塞爾提克重返商品王座

▲▼柯瑞（Stephen Curry）轟36分。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士隊柯瑞（Stephen Curry）連續三季蟬聯球衣銷量冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

NBA和球員工會（NBPA）於1月24日公布2024-25賽季上半季球衣和團隊商品銷售排名，數據來自NBAStore.com。

勇士隊柯瑞（Stephen Curry）連續三季蟬聯球衣銷量冠軍，湖人詹姆斯（LeBron James）和綠衫軍塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）分居二三名。

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值得注意的是，灰狼艾德華茲（Anthony Edwards，第6）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，第11）和騎士米歇爾（Donovan Mitchell，第15）首次進入前15名，尼克布朗森（Jalen Brunson）則從上季末第15名躍升至第4名。

團隊商品部分，衛冕軍塞爾提克隊自2008年以來首次登頂，湖人、尼克、勇士和公牛分居二至五名。

球衣銷量前15名球員

排名 球員名稱 所屬球隊
1 柯瑞（Stephen Curry） 勇士
2 詹姆斯（LeBron James） 湖人
3 坦圖（Jayson Tatum） 塞爾提克
4 布朗森（Jalen Brunson） 尼克
5 溫班亞瑪（Victor Wembanyama） 馬刺
6 艾德華茲（Anthony Edwards） 灰狼
7 莫蘭特（Ja Morant） 灰熊
8 唐西奇（Luka Dončić） 獨行俠
9 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo） 公鹿
10 約基奇（Nikola Jokić） 金塊
11 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） 雷霆
12 波爾（LaMelo Ball） 黃蜂
13 杜蘭特（Kevin Durant） 太陽
14 布克（Devin Booker） 太陽
15 米歇爾（Donovan Mitchell） 騎士

團隊商品銷量前10名球隊

排名 球隊名稱
1 波士頓塞爾提克
2 洛杉磯湖人
3 紐約尼克
4 金州勇士
5 芝加哥公牛
6 克里夫蘭騎士
7 達拉斯獨行俠
8 明尼蘇達灰狼
9 聖安東尼奧馬刺
10 密爾瓦基公鹿
關鍵字： NBA球衣銷量球隊商品柯瑞艾德華茲

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