NBA球衣銷量榜　柯瑞連3季稱王！塞爾提克重返商品王座

▲勇士隊柯瑞（Stephen Curry）連續三季蟬聯球衣銷量冠軍。（圖／達志影像／美聯社）
記者王真魚／綜合報導
NBA和球員工會（NBPA）於1月24日公布2024-25賽季上半季球衣和團隊商品銷售排名，數據來自NBAStore.com。
勇士隊柯瑞（Stephen Curry）連續三季蟬聯球衣銷量冠軍，湖人詹姆斯（LeBron James）和綠衫軍塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）分居二三名。
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值得注意的是，灰狼艾德華茲（Anthony Edwards，第6）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，第11）和騎士米歇爾（Donovan Mitchell，第15）首次進入前15名，尼克布朗森（Jalen Brunson）則從上季末第15名躍升至第4名。
團隊商品部分，衛冕軍塞爾提克隊自2008年以來首次登頂，湖人、尼克、勇士和公牛分居二至五名。
球衣銷量前15名球員
|排名
|球員名稱
|所屬球隊
|1
|柯瑞（Stephen Curry）
|勇士
|2
|詹姆斯（LeBron James）
|湖人
|3
|坦圖（Jayson Tatum）
|塞爾提克
|4
|布朗森（Jalen Brunson）
|尼克
|5
|溫班亞瑪（Victor Wembanyama）
|馬刺
|6
|艾德華茲（Anthony Edwards）
|灰狼
|7
|莫蘭特（Ja Morant）
|灰熊
|8
|唐西奇（Luka Dončić）
|獨行俠
|9
|安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）
|公鹿
|10
|約基奇（Nikola Jokić）
|金塊
|11
|亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）
|雷霆
|12
|波爾（LaMelo Ball）
|黃蜂
|13
|杜蘭特（Kevin Durant）
|太陽
|14
|布克（Devin Booker）
|太陽
|15
|米歇爾（Donovan Mitchell）
|騎士
團隊商品銷量前10名球隊
|排名
|球隊名稱
|1
|波士頓塞爾提克
|2
|洛杉磯湖人
|3
|紐約尼克
|4
|金州勇士
|5
|芝加哥公牛
|6
|克里夫蘭騎士
|7
|達拉斯獨行俠
|8
|明尼蘇達灰狼
|9
|聖安東尼奧馬刺
|10
|密爾瓦基公鹿
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