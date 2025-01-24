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NBA史上第6遠！約基奇投籃飛越4分之3球場　大三元追上張伯倫紀錄

記者游郁香／綜合報導

3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)今(24)日率隊在主場迎戰國王，他不僅繳出35分、22籃板和17助攻，連續5場締造大三元，追平一項張伯倫(Wilt Chamberlain)的神紀錄，他第3節終了前出手了一記66呎超遠投籃，球飛越了4分之3的球場後不可思議地命中，成了NBA史上第6遠的投籃。

NBA當今最全能長人之一約基奇，今日對國王一役展示了「四分衛」的超強臂力，第3節終了前1.7秒，金塊以107比85大幅領先，約基奇接到戈登(Aaron Gordon)的發球後，立即從他所在的位置出手投籃，球飛越了4分之3的球場，最終順利破網，這記66呎三分是丹佛隊史最遠的投籃，在NBA則名列史上第6。

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▲▼金塊MVP約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊MVP約基奇。（圖／達志影像／美聯社，下同）

除了這記不可思議的遠距投籃，約基奇再次繳出全方位高效數據，他以19投12中猛砍35分、22籃板、17助攻，外帶2火鍋和1超節；根據統計，自NBA和ABA合併以來，約基奇是首位單場達成35分、22籃板和17助攻這3項數據的球員。

這是約基奇連續第5場締造大三元，他加入張伯倫的行列，成為NBA史上「唯二」單場至少拿下35分、20籃板和15助攻的球員。他的隊友也很給力，小將布朗(Christian Braun)拿下21分、小波特(Michael Porter Jr.)貢獻20分、8籃板，主控莫瑞(Jamal Murray)繳出18分、6籃板，衛斯布魯克(Russell Westbrook)也有18分、5籃板進帳。

國王無法阻止約基奇和金塊隊，第4節開局就落後25分，儘管他們在最後12分鐘打出38對22的反擊，但這還不足以扭轉局面，丹佛終場以132比123拉出4連勝，目前以28勝16敗的戰績，在西區名列第4。

▲▼金塊MVP約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA金塊約基奇

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