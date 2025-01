NBA史上第6遠！約基奇投籃飛越4分之3球場　大三元追上張伯倫紀錄

NIKOLA JOKIC DRILLS IT FROM 3/4 COURT ???????? pic.twitter.com/Rfjuq06GHV

記者游郁香/綜合報導

3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)今(24)日率隊在主場迎戰國王,他不僅繳出35分、22籃板和17助攻,連續5場締造大三元,追平一項張伯倫(Wilt Chamberlain)的神紀錄,他第3節終了前出手了一記66呎超遠投籃,球飛越了4分之3的球場後不可思議地命中,成了NBA史上第6遠的投籃。

Joker's reaction to his 3/4 court shot ????



(via @nuggets)pic.twitter.com/pAwS0LhirJ https://t.co/K9pFtqzniR