辰己涼介震撼宣告轉型二刀流：不是開玩笑！目標25勝0敗

▲辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天外野手辰己涼介24日在完成合約續約時，透露震撼性的「二刀流」計畫，他表示，最近一個月都在練投不練打，並在簽名板寫下本季願望，「25勝0敗」。

辰己涼介在12強放話輸給台灣就改當投手，日本隊最終慘遭台灣完封，他與台灣投手江國豪意外結緣成為好友；現在更實現諾言，認真地站上投手丘練習。

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今天和樂天完成簽約程序之後，辰己涼介發表震撼宣言，透露最近沒有練打擊，都在練投。他在簽名板上寫下「25勝0敗」，表示「已密集練投一個月，這不是開玩笑，想跟三木監督談二刀流的事。如果先發投手的話就是這個目標，但我覺得中繼投手最適合。」

辰己涼介去年以.294打擊率、158支安打拿下生涯首座安打王，另外拿下中外野手金手套及洋聯外野最佳9人獎項。

對於上季表現，辰己涼介認為還有進步空間，但也做到了一些事。他坦言「對去年成績完全不滿意」，強調「今年要從零開始累積。」

