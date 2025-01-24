運動雲

>

辰己涼介震撼宣告轉型二刀流：不是開玩笑！目標25勝0敗

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

▲辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天外野手辰己涼介24日在完成合約續約時，透露震撼性的「二刀流」計畫，他表示，最近一個月都在練投不練打，並在簽名板寫下本季願望，「25勝0敗」。

辰己涼介在12強放話輸給台灣就改當投手，日本隊最終慘遭台灣完封，他與台灣投手江國豪意外結緣成為好友；現在更實現諾言，認真地站上投手丘練習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天和樂天完成簽約程序之後，辰己涼介發表震撼宣言，透露最近沒有練打擊，都在練投。他在簽名板上寫下「25勝0敗」，表示「已密集練投一個月，這不是開玩笑，想跟三木監督談二刀流的事。如果先發投手的話就是這個目標，但我覺得中繼投手最適合。」

辰己涼介去年以.294打擊率、158支安打拿下生涯首座安打王，另外拿下中外野手金手套及洋聯外野最佳9人獎項。

對於上季表現，辰己涼介認為還有進步空間，但也做到了一些事。他坦言「對去年成績完全不滿意」，強調「今年要從零開始累積。」
 

關鍵字： 樂天球團辰己涼介二刀流投手丘挑戰

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男

快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男

三振舞女神李珠珢被「富邦悍將」挖走　韓媒曝關鍵原因

三振舞女神李珠珢被「富邦悍將」挖走　韓媒曝關鍵原因

NBA全明星賽先發出爐！詹皇第21度入選創紀錄　3天王加起來112歲

NBA全明星賽先發出爐！詹皇第21度入選創紀錄　3天王加起來112歲

猛登續留黃衫軍　中信兄弟再找第5號洋投

猛登續留黃衫軍　中信兄弟再找第5號洋投

教士有多接近簽下佐佐木朗希？美媒曝道奇搶下關鍵

教士有多接近簽下佐佐木朗希？美媒曝道奇搶下關鍵

江坤宇破紀錄約後陳傑憲受矚　統一獅：朝共識前進

江坤宇破紀錄約後陳傑憲受矚　統一獅：朝共識前進

許峰賓飛美國進修　驚訝前富邦外籍打教新身份

許峰賓飛美國進修　驚訝前富邦外籍打教新身份

嘉義縣棒球場4月整修　樂天桃猿找好替代場地

嘉義縣棒球場4月整修　樂天桃猿找好替代場地

勇士3年13億重金網羅普羅法　填補阿庫尼亞缺陣空缺

勇士3年13億重金網羅普羅法　填補阿庫尼亞缺陣空缺

辰己涼介震撼宣告轉型二刀流：不是開玩笑！目標25勝0敗

辰己涼介震撼宣告轉型二刀流：不是開玩笑！目標25勝0敗

#高雄 賓士猛撞分隔島燒成火球 23歲駕駛 #酒測值 0.9

熱門新聞

快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男

三振舞女神李珠珢被「富邦悍將」挖走　韓媒曝關鍵原因

NBA全明星賽先發出爐！詹皇第21度入選創紀錄　3天王加起來112歲

猛登續留黃衫軍　中信兄弟再找第5號洋投

教士有多接近簽下佐佐木朗希？美媒曝道奇搶下關鍵

江坤宇破紀錄約後陳傑憲受矚　統一獅：朝共識前進

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

2三振舞女神李珠珢被「富邦悍將」挖走　韓媒曝關鍵原因

3NBA明星賽先發出爐！詹皇創歷史紀錄

4猛登留黃衫軍　兄弟找第5號洋投

5教士有多接近簽下佐佐木朗希？美媒曝

最新新聞

1大約綁江坤宇　劉志威：不是針對子豪

2快訊／謝淑薇挺進澳網女雙決賽

3劉志威曝阿坤破億細節　選擇權有限制

4中信特攻Thank You德芬簽下美籍前鋒

5喬科維奇首盤搶七落敗宣布退賽

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366