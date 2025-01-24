大谷翔平帶來驚人廣告效益　日本飲料大廠曝銷售額暴增5倍

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊投手大谷翔平擔任「お～いお茶全球代言人」的伊藤園，23日公布令人驚訝的經濟效益。因應可抽中與小熊隊對戰開幕系列賽觀賽門票的活動，「お～いお茶」銷售額已達去年的3至5倍。

伊藤園從21日起推出「MLB東京系列賽觀賽門票等大獎活動」，60組共120人可獲得3月18、19日道奇隊對小熊隊開幕戰，以及與巨人隊、阪神隊交手的熱身賽門票。部分店家因民眾搶購這些premium門票，銷售額已達去年的3至5倍。

道奇隊除了大谷和山本由伸投手外，剛舉行入團記者會的佐佐木朗希投手也可能晉升大聯盟。小熊隊則有今永昇太投手、鈴木誠也外野手，這場在日本舉辦的比賽必定備受矚目。

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2024年12月預售門票時湧入38萬人。贊助企業會員優先販售時，門票立即售罄，網站等候時間超過1小時，如此難以取得的門票，似乎產生了空前的「大谷效應」。

伊藤園自去年4月起，在日本國內以及美國、韓國、澳洲、台灣等地，在報紙廣告和街頭廣告中起用大谷。本月21日更宣布與MLB和道奇隊簽署全球首個綠茶類別合作夥伴契約。

台灣伊藤園宣布自今年1月3日至3月2日，在指定線上平台購買台北101觀景台門票2張，即可在驗票處領取已買不到的大谷翔平限定瓶身綠茶一瓶，也掀起一波熱潮。