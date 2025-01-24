教士有多接近簽下佐佐木朗希？美媒曝道奇搶下關鍵

▲ 佐佐木朗希加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本「令和怪物」佐佐木朗希昨（23日）正式加盟道奇隊，根據《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）分析，雖然外界普遍認為道奇是最後贏家，但事實上教士隊與藍鳥隊都曾是最接近簽下這位23歲強投的球隊。

據報導，佐佐木在自由球員期間展現出高度主導性，他甚至給每支追求球隊一份「功課作業」：分析他去年球速下滑的原因，並提出改善計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教士與藍鳥都在最後抉擇名單，教士甚至一度發布佐佐木朗希在其主場牛棚練投，且大前輩達比修有在一旁觀看的影片。佐佐木的經紀人經紀人沃夫（Joel Wolfe）透露，在最後決選階段，教士隊與藍鳥隊都做出精彩的提案。佐佐木特別選在這兩座城市多待幾天，體驗當地生活與球隊文化，「直到最後一刻都像在擲硬幣般難分軒輊。」

道奇總管佛里曼（Andrew Friedman）認為，正是球團在投手訓練、科學分析等專業領域的優勢，打動了佐佐木。值得一提的是，最後是大谷翔平搶先向道奇高層透露佐佐木的決定，甚至比經紀人還早。不過沃夫強調，大谷和山本由伸的存在並非決定性因素，佐佐木是在綜合評估後，認為道奇是最適合他發展的選擇。

目前佐佐木已展開春訓準備工作，道奇隊計畫協助他開發第三球種滑球。道奇總經理高梅茲（Brandon Gomes）看好這位身懷百里時速快速球和指叉球的強投，「他絕對具有賽揚等級實力，在這個年紀就有如此成就，未來還有很大進步空間。」

而隨著佐佐木的加盟，道奇隊在日本的影響力更上層樓。沃夫指出，因為大谷和山本的加入，道奇隊比賽在日本每天都有轉播，加上各球場商店都有道奇商品，「道奇已在日本建立起主場優勢」，這也印證了球團近年來在日本市場的成功布局。