23歲挑戰大聯盟！佐佐木朗希首揭決定內幕：害怕再也投不了球

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本投手佐佐木朗希選擇在23歲時透過入札制度挑戰大聯盟，而非等待25歲以大聯盟合約加盟，他透過NHK節目《焦點現代》專訪表示，職業生涯初期的傷痛經歷讓他深刻體會棒球生涯的脆弱，最終決定把握當下，迎接新的挑戰。

職業生涯第一年的開季前，佐佐木就因右肘肌肉撕裂而受傷。即使接受復健，傷勢恢復效果不佳，多次就診後，依然無法完全治癒。佐佐木朗希說，「從學生時期開始，我就能夠投出速球，但因此也一直面臨受傷的風險。我總是帶著『不知道什麼時候會無法再投球』的恐懼在打球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有醫生建議他進行湯米·約翰手術。他坦言，「當時使用舊有的投球動作，真的感到害怕，完全無法全力投球。我一直擔心什麼時候會再也無法打棒球、投不出球，甚至無法維持當前的表現。」

經過半年多的時間，確定內側副韌帶並無異常，但由於肩部周圍的狀態欠佳，導致尺骨神經緊張，引發肘部內側疼痛。

佐佐木說，「從職業生涯第一年的肘傷，我深刻感受到，哪怕只是一球，也可能改變一切。面對未來的不確定性，我認為與其再等兩年，不如抓住當下的機會挑戰大聯盟，這才是最佳選擇。」

佐佐木通過入札制度於去年12月10日開始為期45天的交涉。在30支大聯盟球隊中，共有20支表達了興趣。在交涉的第39天，即本月17日，他透過個人Instagram宣布決定加盟道奇隊。

根據現行的入札制度，未滿25歲或未滿職業生涯第6年的海外選手，只能簽署小聯盟合約，這被稱為「25歲規則」。據美國媒體報導，佐佐木的簽約金為650萬美元，而他在升上大聯盟後的年薪將為最低保障的76萬美元。

佐佐木在Instagram中回顧這次交涉過程，稱之為「困難的決定」。他表示，「在入團記者會上，我希望穿上道奇的球衣，並向一路以來支持我的所有人表達感謝。」