不敢對決？恩比德6年沒在丹佛出賽　約基奇3節大三元痛宰七六人

Nikola Jokić dropped his 4th straight triple-double in JUST 3 QUARTERS



: 27 PTS | 13 REB | 10 AST | 4 STL | .67 FG% pic.twitter.com/WUf14CfvL0 — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 22, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊今（22）日在主場丹佛高原迎戰七六人，原本預期本場會是NBA近年獲得MVP的中鋒對決，但七六人一哥恩比德（Joel Embiid）缺席了比賽，讓比賽一面倒向金塊，金塊王牌約基奇（Nikola Jokic）只花了3節就拿下27分、13籃板、10助攻的大三元主宰比賽，終場144比109大勝七六人。值得一提的是，恩比德已經6年沒有在金塊主場出賽過，遭外國網友嘲諷是在「躲」約基奇。

金塊自從把衛斯布魯克（Russell Westbrook）拉上先發後，球隊進攻端表現良好，本場他們繼續延續輪替，安排戈登（Aaron Gordon）從替補出發。衛斯布魯克在先發表現優異，戈登在擔任板凳球員也適應良好，今日首節剩餘5分鐘時他替補登場，立馬飆進1記三分，下波進攻又接獲約基奇助攻灌籃得2分，搭配約基奇單節11分表現，金塊以35比27領先第1節。

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▲金塊約基奇助攻戈登。（圖／路透）

次節金塊火力全開，戈登開局連續站上罰球線4罰得手，隨後小將史崔華（Julian Strawther）又連續命中3顆三分，單節金塊就轟下42分，但七六人不遑多讓，馬克西（Tyrese Maxey）打滿第2節，砍13分還拿到4助攻。半場七六人小幅落後金塊10分。

比賽分水嶺在第3節，約基奇幾乎靠一人之力打跨七六人，他單節6投4中的高效得到9分，還抓下10籃板，包括5記進攻籃板，也送出5助攻、2抄截、1阻攻，幫助金塊本節拿下40分，而七六人僅進帳27分。末節，約基奇全都在板凳上休息，由於先前分差實在太大，七六人無力追趕，最終144比109由金塊勝出。

▲七六人馬克西（左）、金塊戈登（右）。（圖／路透）

本場金塊得到144分，追平了本賽季單場得分最高紀錄。他們全場投籃命中率為61.2%，三分球命中率為51.6%，且在快攻得分上以39比7大幅領先七六人。

七六人本場傷兵回歸，但手感非常差，明星搖擺人喬治（Paul George）僅得11分、9助攻；4屆籃板王卓拉蒙德（Andre Drummond）獲8分、5籃板，表現普普；馬克西是陣中唯一亮點，他單場拿下28分、10助攻、2抄截。

▲金塊約基奇。（圖／路透）

金塊方面，約基奇3節狂砍27分、13籃板、10助攻、4抄截、1阻攻，整體投籃命中率高達67%；板凳出發的戈登繳出近乎完美表現，他出手7次命中6球，包括3投3中的三分球，得到19分；另一位板凳小將史崔華則繳出全隊次高23分。