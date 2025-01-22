曾豪駒：12強奪冠效應應延續 盼台灣運動風氣持續發展

▲ 立法院日前三讀通過114年中央政府總預算案，期間傳出體育署預算遭刪減引發爭議。中華隊總教練曾豪駒今對台灣體育發展提出建言。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

立法院日前三讀通過114年中央政府總預算案，期間傳出體育署預算遭刪減引發爭議。中華隊總教練曾豪駒今對台灣體育發展提出建言。

當被問及是否有意向政府建議體育相關計畫及制度的改善時，曾總表示，這次12強賽奪冠效應不應只是一時風潮。

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「我們希望這次帶給台灣的運動熱潮能夠持續發展下去。」曾總強調，這需要更多專業人士進行跨領域討論，才能讓棒球產業和整體運動產業更蓬勃發展，持續壯大台灣的運動風氣。

經典賽資格賽將於2月21日登場，中華隊2月3日開訓，屆時將公布最後正式名單。曾總期待，每位入選中華隊的成員，都能在過程中展現最佳狀態，「成就這個團隊」。

針對近日體育預算爭議，立法院會21日三讀通過114年中央政府總預算案，在野黨聯手大砍2075億元預算，通過預算、刪減預算皆創史上新高，其中體育署的國外旅費、教育訓練費用統刪15%。

立委洪孟楷指出，中央政府確定通過的總預算2兆9200多億是史上最高，體育署預算從去年54億不減反增至今年的73億，大增19億元。另外媒體人黃揚明表示，遭統刪15%的僅限於公務員出國旅費與教育訓練費約17萬元，與選手權益無關。