運動雲

>

曾豪駒：12強奪冠效應應延續 盼台灣運動風氣持續發展

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲ 立法院日前三讀通過114年中央政府總預算案，期間傳出體育署預算遭刪減引發爭議。中華隊總教練曾豪駒今對台灣體育發展提出建言。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

立法院日前三讀通過114年中央政府總預算案，期間傳出體育署預算遭刪減引發爭議。中華隊總教練曾豪駒今對台灣體育發展提出建言。

當被問及是否有意向政府建議體育相關計畫及制度的改善時，曾總表示，這次12強賽奪冠效應不應只是一時風潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我們希望這次帶給台灣的運動熱潮能夠持續發展下去。」曾總強調，這需要更多專業人士進行跨領域討論，才能讓棒球產業和整體運動產業更蓬勃發展，持續壯大台灣的運動風氣。

經典賽資格賽將於2月21日登場，中華隊2月3日開訓，屆時將公布最後正式名單。曾總期待，每位入選中華隊的成員，都能在過程中展現最佳狀態，「成就這個團隊」。

針對近日體育預算爭議，立法院會21日三讀通過114年中央政府總預算案，在野黨聯手大砍2075億元預算，通過預算、刪減預算皆創史上新高，其中體育署的國外旅費、教育訓練費用統刪15%。

立委洪孟楷指出，中央政府確定通過的總預算2兆9200多億是史上最高，體育署預算從去年54億不減反增至今年的73億，大增19億元。另外媒體人黃揚明表示，遭統刪15%的僅限於公務員出國旅費與教育訓練費約17萬元，與選手權益無關。

關鍵字： 體育中華隊總預算曾豪駒預算削減影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

體育署預算遭砍！高志綱捍衛運動員「值得國家支持」　網讚聲一片

體育署預算遭砍！高志綱捍衛運動員「值得國家支持」　網讚聲一片

台灣12位球員闖澳職大成功　俠盜隊發文感謝中職

台灣12位球員闖澳職大成功　俠盜隊發文感謝中職

體育署預算遭砍　洪總苦笑回應：怎麼會做這種事

體育署預算遭砍　洪總苦笑回應：怎麼會做這種事

快訊／永遠的51號！鈴木一朗獲選名人堂　水手宣布退休背號

快訊／永遠的51號！鈴木一朗獲選名人堂　水手宣布退休背號

快訊／鈴木一朗踏進名人堂！　亞洲首位創神紀錄

快訊／鈴木一朗踏進名人堂！　亞洲首位創神紀錄

經典賽資格賽名單2月3日公布！曾豪駒笑：大家很會猜

經典賽資格賽名單2月3日公布！曾豪駒笑：大家很會猜

告別十年啦啦隊舞台！阿布舞最難忘進總統府　曝未來動向

告別十年啦啦隊舞台！阿布舞最難忘進總統府　曝未來動向

年前好消息！辜仲諒承諾的7000萬獎金已匯入中華隊帳戶

年前好消息！辜仲諒承諾的7000萬獎金已匯入中華隊帳戶

宇宙道奇補強無極限！網羅38歲牛棚大將

宇宙道奇補強無極限！網羅38歲牛棚大將

WBC資格賽35人集訓名單　樂天不只一人上榜

WBC資格賽35人集訓名單　樂天不只一人上榜

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

熱門新聞

體育署預算遭砍！高志綱捍衛運動員「值得國家支持」　網讚聲一片

台灣12位球員闖澳職大成功　俠盜隊發文感謝中職

體育署預算遭砍　洪總苦笑回應：怎麼會做這種事

快訊／永遠的51號！鈴木一朗獲選名人堂　水手宣布退休背號

快訊／鈴木一朗踏進名人堂！　亞洲首位創神紀錄

經典賽資格賽名單2月3日公布！曾豪駒笑：大家很會猜

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高志綱捍衛運動員「值得國家支持」

2俠盜隊發文感謝中職12位球員

3體育署預算遭砍　洪總：一群笨蛋

4永遠的51號！鈴木一朗退休背號

5快訊／鈴木一朗踏進名人堂！　亞洲首位創神紀錄

最新新聞

1「AI女神」李珠珢重磅加盟富邦

2快訊／「AI女神」李珠珢重磅加盟富邦

3資格賽售票資訊公布！啦啦隊女孩揭曉

4陽東益驕傲兒子陽念希築夢感性哽咽

5一朗入選名人堂 湖人前鋒獻祝福

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366