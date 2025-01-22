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太陽梭哈3張首輪？　公鹿拉暴龍加入巴特勒、畢爾交易　

▲熱火巴特勒。（圖／路透）

▲熱火巴特勒。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間22日，太陽用1張無保護首輪選秀權與爵士交易3張首輪選秀權，外界認為是在籌備和熱火交易巴特勒（Jimmy Butler）的籌碼。目前流傳巴特勒交易案預計將拉成4方，熱火、太陽、公鹿是大致底定的隊伍，《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）更新消息，透露第4方可能為暴龍，並指出西區沒有球隊想加入這筆大宗交易案。

《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）今晨披露，太陽將2031年無保護首輪選秀權交易給爵士，換取3個首輪選秀權。太陽隊將獲得2025年騎士/灰狼中順位較低的首輪選秀權、2027年騎士/灰狼/爵士中順位較低的首輪選秀權，以及2029年騎士/灰狼/爵士中順位較低的首輪選秀權。外界普遍認為太陽作此交易，是在準備與熱火交易巴特勒的籌碼。

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▲公鹿康諾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿康諾頓。（圖／達志影像／美聯社）

西格爾透露，以熱火、太陽、公鹿為首進行交易大致底定，但公鹿得解決第2層硬上限的薪資問題，因此必須引入第4支球隊吸收合約。公鹿搖擺人康諾頓（Pat Connaughton）被指出是首要交易項目，而暴龍可能加入來吸收康諾頓。

西格爾也給出包裹可能的內容，預計是熱火、太陽、公鹿、暴龍4隊參與，涉及7名球員，以下是交易過後的情況。
太陽：巴特勒
熱火：布朗（Bruce Brown）、米德爾頓（Khris Middleton）、選秀籤
公鹿：畢爾（Bradley Beal）、洛夫（Kevin Love）
暴龍：康諾頓、波蒂斯（Bobby Portis）、選秀籤

▲太陽畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA畢爾巴特勒太陽公鹿熱火暴龍

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