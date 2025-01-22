到底是誰？鈴木一朗名人堂差1票滿票　網點名大谷翔平有望挑戰

▲鈴木一朗獲選名人堂。（圖／MLB官方臉書）

記者楊舒帆／綜合報導

美國棒球名人堂於21日（台灣時間）公布2025年名人堂獲選名單，曾在大聯盟征戰19年、累積3089支安打的鈴木一朗，在首次具備資格時即獲選入堂，成為首位入選的亞洲球員。他以99.7%的得票率，僅差1票滿票，與前洋基球星基特（Derek Jeter）並列野手最高得票率紀錄。

面對這項歷史性成就，現年51歲、現任水手隊總裁特別助理兼指導員的鈴木一朗在MLB電視網上表示：「我從未想過能進入名人堂，當時甚至有人質疑我能否在大聯盟打球。這是極大的榮幸。」

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在394位記者投票中，鈴木一朗僅差1票就能達成全票當選的壯舉。目前大聯盟史上僅有終結者李維拉（Mariano Rivera）一人達成全票入選，而野手從未有人達成此紀錄。

值得注意的是，鈴木一朗已於本月16日入選日本棒球名人堂，如今又獲得美國棒球名人堂肯定，展現其在世界棒壇的重要地位。道奇隊當家球星大谷翔平也在個人IG上分享MLB官方貼文，祝賀這位日本前輩的歷史性成就。

消息公布後，社群媒體上「一朗」與「得票率99.7」迅速成為熱門話題。除了大量祝賀留言外，也有網友討論「很好奇是誰沒投他」、「全票進入名人堂的任務就交給大谷翔平了」等話題。