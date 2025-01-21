麥卡倫轟45分！砍關鍵三分+助攻　助鵜鶘完成隊史最大逆轉

WHAT A NIGHT FOR CJ & THE PELS



McCollum scores 45 (24 in 4Q/OT)

Come back from down 25

Secure the win in OT



It's the @PelicansNBA largest comeback win in franchise history since the play-by-play era (1997-98)! pic.twitter.com/5z6exkG9dv — NBA (@NBA) January 21, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間21日，鵜鶘在內線人手短缺的情況下對陣爵士，他們一度落後多達25分，但紐澳良砍將麥卡倫（CJ McCollum）沒打算放棄，他隻手遮天狂拿45分，在第4節關鍵時刻先進三分球，延長賽還送出重要助攻，助鵜鶘完成隊史最大25分逆轉。

鵜鶘內線今天多名人員掛病號，威廉森（Zion Williamson）和倚重的新秀中鋒米西（Yves Missi）都缺席比賽，本場鵜鶘內線只剩身高203公分的泰斯（Daniel Theis）能上陣。首節，爵士凱斯勒（Walker Kessler）與利菲斯基（Kyle Filipowski）就聯手抓下7顆籃板，反觀泰斯僅有1顆，導致鵜鶘以19比38落後。

比賽進行到第4節，鵜鶘麥卡倫手感大爆發，他率領鵜鶘打出一波24比3的攻勢，將比分改寫為90比89追過爵士，取得本場首次領先。隨後爵士反攻，將比分拉回至92比99，鵜鶘落後7分。比賽來到最後6分鐘，麥卡倫命中關鍵3記三分，助鵜鶘扳平進入加時。

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▲鵜鶘麥卡倫。（圖／達志影像／美聯社）

延長賽，麥卡倫維持末節18分的手感，在延長賽拿到6分，還送出關鍵助攻給莫菲三世（Trey Murphy III）命中三分終結比賽。鵜鶘在下半場52投26中，命中率達50%，主帥格林（Willie Green）大讚球員非常團結，表示「這是一場極度難贏下的比賽。」

爵士本場在禁區方面徹底勝過鵜鶘，籃板（爵士63比45鵜鶘）、內線得分（爵士60比40鵜鶘）、2次進攻得分（爵士23分）不及對手，都是鵜鶘一度落後25分的因素。

▲鵜鶘麥卡倫。（圖／達志影像／美聯社）

麥卡倫最近10場比賽中第2度得分超過45分，進入個人第12個NBA賽季，他相信自己的比賽風格會隨著時間增值，變得更加穩定，「我並不是在場上扣籃的那種人，我的比賽靠的是技巧、策略、角度、腳步和投籃，我相信到了40歲，我依然可以投籃。」

主帥格林也肯定了麥卡倫的成熟，「麥卡倫表現非常棒，一旦他進入狀態，我會覺得隊友們也努力給他創造機會。」格林接著說，「我們為他設計了一些戰術，他一次又一次在進攻端執行得很好，如果沒有他的努力，我們很難贏下這場比賽。」