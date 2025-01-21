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體育署預算遭砍11億　洪總苦笑回應：怎麼會做這種事

記者王真魚／台北報導

立法院會進入總預算大清倉，朝野因監督、凍刪預算，引發激烈辯論，其中出現體育署預算遭到大砍11億的情況，引發外界撻伐。台鋼雄鷹總教練洪一中今被媒體問及此事，苦笑直言，「真的是一群笨蛋，怎麼會做這件事。」

▲▼ 洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

▲體育署預算遭砍11億，洪一中：真的是一群笨蛋！（圖／記者王真魚攝）

總預算案提案表中的國外旅費及出國教育訓練費項目，體育署被「統刪15%，均不得流用」，合計達11億。藍委王鴻薇日前則說明，選手補助訓練出國的費用都不會受影響，是官員出國費用刪15%，自己的原話是指，「了不起就是讓官員從坐商務艙出國，轉坐經濟艙而已。」與運動選手無關。

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對於體育署預算遭砍，媒體問及洪總是否注意到此事，他也發表看法，直言台灣棒球在12強奪冠後正處熱潮，「這是年輕人現在非常喜歡的一個東西，怎麼不增加經費，還去刪除它？」

洪總認為，12強奪冠後剛好在「浪頭」上，如果追加預算，勢必會獲得更多支持，如今卻選擇刪減預算，「這只有兩種，不是壞就是笨。」

同時，洪總強調，自己是站在體育人的角度看這件事，其他政治議題並沒有多加關注，「只是就體育這塊，應該順勢推動，得到更多人支持和認同。」

「怎麼會12強才拿到冠軍，大家都很高興的時候......，難道他們沒看到嗎？怎麼在這節骨眼，正高興的時候，後腦勺給他巴下去（台語）。」洪總苦笑。

關鍵字： 預算體育洪一中爭議刪減

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