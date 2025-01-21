NBA單周MVP出爐！火箭格林三分球命中率63%超火燙

Houston Rockets guard Jalen Green and Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 13 of the 2024-25 season (Jan. 13-19). pic.twitter.com/7cdJmK87Wf — NBA Communications (@NBAPR) January 20, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（21）日公布東、西區第13周最佳球員。公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）率隊4戰全勝，場均32分、12.5籃板表現出色，勇奪本周東區最佳球員。西區則由火箭砍將格林（Jalen Green）拿下，他場均32分，且投籃、三分球命中率都超過6成的高水準，助火箭單周3勝1敗。

字母哥相隔1年2個月再度獲得單周MVP，上次獲獎已經要追朔至2023年11月。上周他場均得到32分、12.5籃板、6.5次助攻，投籃命中率66.7%，帶領公鹿在4場比賽中全勝。

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▲公鹿字母哥安戴托昆波（中）。（圖／達志影像／美聯社）

格林則是自2024年3月以來再次當選單周MVP球員，他上周帶領火箭繳出3勝1敗的佳績，期間他場均貢獻32.5分，投籃命中率高達60.6%，三分命中率更達63.3%，罰球命中率為96.2%。

截至台灣時間21日，格林帶領的火箭以28勝14敗排名西區第2，而字母哥領軍的公鹿以24勝17敗排名東區第4。

▲火箭格林（中）。（圖／路透）

第13周的單周最佳候選球員還包括：

東區

博爾（LaMelo Ball）（黃蜂）

威廉斯（Mark Williams）（黃蜂）

賈蘭德（Darius Garland）（騎士）

里拉德（Damian Lillard）（公鹿）

奧康古（Onyeka Okongwu）（老鷹）

西亞卡姆（Pascal Siakam）（溜馬）

透納（Myles Turner）（溜馬）

西區

布克（Devin Booker）（太陽）

吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）（雷霆）

哈登（James Harden）（快艇）

鮑威爾（Norman Powell）（快艇）

祖巴奇（Ivica Zubac）（快艇）

亨德森（Scoot Henderson）（拓荒者）

莫菲三世（Trey Murphy III）（鵜鶘）

莫瑞（Jamal Murray）（金塊）