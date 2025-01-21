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NBA單周MVP出爐！火箭格林三分球命中率63%超火燙

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（21）日公布東、西區第13周最佳球員。公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）率隊4戰全勝，場均32分、12.5籃板表現出色，勇奪本周東區最佳球員。西區則由火箭砍將格林（Jalen Green）拿下，他場均32分，且投籃、三分球命中率都超過6成的高水準，助火箭單周3勝1敗。

字母哥相隔1年2個月再度獲得單周MVP，上次獲獎已經要追朔至2023年11月。上周他場均得到32分、12.5籃板、6.5次助攻，投籃命中率66.7%，帶領公鹿在4場比賽中全勝。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

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▲公鹿字母哥安戴托昆波（中）。（圖／達志影像／美聯社）

格林則是自2024年3月以來再次當選單周MVP球員，他上周帶領火箭繳出3勝1敗的佳績，期間他場均貢獻32.5分，投籃命中率高達60.6%，三分命中率更達63.3%，罰球命中率為96.2%。

截至台灣時間21日，格林帶領的火箭以28勝14敗排名西區第2，而字母哥領軍的公鹿以24勝17敗排名東區第4。

▲火箭格林。（圖／路透）

▲火箭格林（中）。（圖／路透）

第13周的單周最佳候選球員還包括：

東區
博爾（LaMelo Ball）（黃蜂）
威廉斯（Mark Williams）（黃蜂）
賈蘭德（Darius Garland）（騎士）
里拉德（Damian Lillard）（公鹿）
奧康古（Onyeka Okongwu）（老鷹）
西亞卡姆（Pascal Siakam）（溜馬）
透納（Myles Turner）（溜馬）

西區
布克（Devin Booker）（太陽）
吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）（雷霆）
哈登（James Harden）（快艇）
鮑威爾（Norman Powell）（快艇）
祖巴奇（Ivica Zubac）（快艇）
亨德森（Scoot Henderson）（拓荒者）
莫菲三世（Trey Murphy III）（鵜鶘）
莫瑞（Jamal Murray）（金塊）

關鍵字： NBA格林字母哥安戴托昆波火箭公鹿

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