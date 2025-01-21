前GM分析佐佐木朗希「使用方式」　看好開季一軍、季後賽登板

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

佐佐木朗希利用入札制度挑戰大聯盟，並於17日（台灣時間18日）宣布與道奇隊達成協議，他在自己的Instagram上公開了這一消息。美國Podcast節目《Foul Territory》中，前大聯盟紅人隊總管、現任球評的鮑登（Jim Bowden）談到了佐佐木的「使用方式」。

關於佐佐木的加盟，鮑登表示：「可以把他看作去年選秀中的全體第一順位。他或許很快就能升上大聯盟，具備足夠潛力的他，很可能會進入開幕日名單。」

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此外，他指出，「道奇隊的投手運用方式與大多數球隊不同，他們是從（季後賽）倒推來規劃。如何為十月做好準備，以及如何在那個時期充分發揮球員的能力，是他們關注的核心。」鮑登預測，佐佐木的使用方式不會是「安排他先發30場、投180局，而是大約控制在140局左右」。

鮑登還提到，這位23歲的右投將會在長期計畫中逐步培養，「他會與像克蕭（Clayton Kershaw）這樣的未來名人堂級球員共事，投手教練與數據分析團隊非常出色，並且擁有幫助他成長的頂尖科技。他可以在無壓力的環境下發展自己。」

道奇對於「能培養他」充滿信心，鮑登更斷言，「到了十月，他或許會在世界大賽第一場站上投手丘。」