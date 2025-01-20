謝淑薇衛冕澳網混雙冠軍失利　遭美俄組合發球轟炸止步16強

▲台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基止步今年澳網混雙16強。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇昨(19)日安抵澳網女雙8強，今(20)日換與波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)出戰混雙次輪，交手俄羅斯克羅瑪查娃(Irina Khromacheva)、美國威斯羅(Jackson Withrow)，首盤前半就遭破發，以4比6讓出，次盤也陷入落後，再以4比6敗北，遭直落2宣告無緣8強。

謝淑薇去年在澳網女雙、混雙都奪冠，成為賽史24年來首人，今年要挑戰複製「雙料冠軍」的偉業，她與拉脫維亞好手奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)昨日順利晉級女雙8強，今日換與波蘭悍將傑林斯基力拚混雙8強門票，卻陷入苦戰。

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台波組合首盤第3局就先被破發，卻始終無法突破對手的發球局，以4比6讓出這一盤。進入次盤，雙方前6局互相保發，台波組合第7局遭破發，一路苦追無果之下，以4比6連丟2盤，鏖戰了1小時4分鐘止步16強，衛冕混雙冠軍失利。

值得一提的是，傑林斯基今日面臨1日兩戰，上午才出戰男雙賽事，這一戰他與謝淑薇又面臨兩位世界前20名雙打好手的發球轟炸，最終沒能扭轉戰局，謝淑薇接下來將專注於明(21)日的女雙8強賽。