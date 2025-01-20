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首盤就搶七！詹皓晴不敵中法組合無緣女雙8強　澳網之旅告終

▲▼詹皓晴今年榮膺澳網女雙第5種子。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

▲詹皓晴無緣澳網女雙8強。（圖／翻攝自Facebook／詹皓晴 Angel Chan）

記者游郁香／綜合報導

台灣網球好手詹皓晴今年澳網雙線出席，混雙止步首輪後，今(20)日與烏克蘭搭檔琪切諾克(Lyudmyla Kichenok)出擊女雙第3輪賽事，交手第9種子中國張帥、法國美拉德諾維琪(Kristina Mladenovic)，首盤搶七以7比6(3)讓出，次盤也沒能挽回頹勢，最終在鏖戰1小時43分鐘後，止步16強。

詹皓晴與琪切諾克榮膺本屆澳網女雙第5種子，首輪3盤逆轉擊敗塞爾維亞達尼洛薇琪(Olga Danilovic)、俄羅斯伯塔波娃(Anastasia Potapova)，次輪僅花58分鐘就以直落2力壓英國達特(Harriet Dart)、法國帕里(Diane Parry)，搶下16強門票。

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台烏組合今日迎來女雙第3輪賽事，面對第9種子中國張帥、法國美拉德諾維琪，開賽雖2度破發，拉開4比0領先，盤中卻遇上「發球亂流」被扳平戰局，雙方一路打到搶七，詹皓晴、琪切諾克搶七開局就0比3落後，最終以6(3)比7敗下陣來。

台烏組合次盤先被破發，陷入了苦戰，最後沒能挽回頹勢，以2比6連丟2盤止步16強，詹皓晴今年澳網之旅也畫下句點，她與巴西搭檔梅洛(Marcelo Melo)在混雙首輪就遭淘汰。

關鍵字： 澳網詹皓晴網球

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