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中職攜手澳聯俠盜辦台灣日！千名台灣球迷到場　王苡丞開轟助勝

▲▼ 中職攜手澳聯俠盜隊舉辦布里斯本「台灣日」 千名台灣球迷進場相挺！ 。（圖／中職提供、富邦悍將提供）

▲中職攜手澳聯俠盜隊舉辦布里斯本「台灣日」 ，蔡其昌會長也親臨布里斯本 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒與澳洲棒球聯盟布里斯本俠盜隊合作，為加強中職潛力球員的實戰經驗，由聯盟籌備讓六隊推薦球員前往加入布里斯本俠盜隊，機票、住宿費用皆由聯盟支持，並配有隨行翻譯和防護員，共12名中職球員分兩梯次參與澳聯例行賽，18日雙方更合作舉辦「台灣日」，蔡其昌會長也親臨布里斯本發放台灣日主題球衣、春聯與國旗，吸引近千名台灣球迷到場，現場氣氛相當熱絡。

去年第一梯次參加的選手為中信兄弟王奕凱、統一7-ELEVEn獅林子崴、樂天桃猿林耀煌、味全龍趙璟榮、富邦悍將蔡佳諺、台鋼雄鷹林家鋐；目前仍留在布里斯本俠盜隊的選手為中信兄弟楊祥禾、統一7-ELEVEn獅姚杰宏、樂天桃猿李家明、味全龍拿莫．伊漾、富邦悍將王苡丞、台鋼雄鷹謝葆錡。

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18日舉辦的布里斯本「台灣日」，除了會長蔡其昌、祕書長楊清瓏、富邦育樂總經理陳昭如組團前往布里斯本外，布里斯本市長Adrian Schrinner、澳洲職棒執行長Glenn Williams、外交部駐布里斯本處長范厚祿、兆豐銀總經理黃永貞、YFG Shopping Centres執董傅裕峰等貴賓也都親臨現場支持。

▲▼ 中職攜手澳聯俠盜隊舉辦布里斯本「台灣日」 千名台灣球迷進場相挺！ 。（圖／中職提供、富邦悍將提供）

▲「台灣尚勇」歌詞小卡。（圖／富邦悍將提供）

華航澳洲布里斯本分公司總經理蔡光政還特別印製「台灣尚勇」歌詞小卡，與近千名台灣球迷一起為台灣球員加油打氣！

賽前，蔡其昌會長更準備台灣日主題球衣、春聯與國旗，送給蒞臨現場的台灣球迷們，球場還準備了各式台灣小吃，比賽時響起「台灣尚勇」的應援曲，讓大家彷彿置身在台灣看國際賽一樣。因年節將至，蔡會長也特別準備紅包給在澳聯打拚的六位台灣球員，祝福他們新年快樂、萬事如意，新的一年能夠有好表現、心想事成。

而台灣日的主題賽事，雖然在三局時因雨延賽至隔天上午，仍吸引了數百名台灣球迷進場觀賽，富邦悍將所屬球員王苡丞更在五局平手關鍵時刻擊出超前全壘打，為布里斯本俠盜隊奠定勝利基礎，俠盜隊終場以5：2擊敗坎培拉騎兵隊，為台灣日劃下完美句點。

▲▼ 中職攜手澳聯俠盜隊舉辦布里斯本「台灣日」 千名台灣球迷進場相挺！ 。（圖／中職提供、富邦悍將提供）

▲蔡其昌會長和富邦育樂總經理陳昭如賽前分別送上新年紅包和澳幣，為球員加油打氣，而王苡丞用一發關鍵全壘打回報期待，幫助球隊奪勝。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職澳洲布里斯本台灣日實戰經驗

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