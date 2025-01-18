21歲溫班亞瑪106場狂送397記火鍋　已勝過史上9成NBA球員

Insane stat ????????



Only in his second year, Victor Wembanyama is already notching up untouchable records! Most Blocks than 90% of players in history and far more 5-block games than anyone can count.#wemby #VictorWembanyama #NBA #nbastats pic.twitter.com/CMeSlOQYkb — Cata Paul (@CataPaul2) January 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

224公分的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)進入NBA第2季，至今共出賽106場，狂送397記火鍋，自1973年開始統計阻攻數據以來，這位21歲超新星的火鍋數量，已勝過歷來9成NBA球員，若以他本季場均4.1火鍋來計算，他單季阻攻數上看335次。

Here's a new one. Victor Wembanyama has 8 blocks.... at the HALF!! pic.twitter.com/nwJl7EyILC — Don Harris (@DonHarris4) January 16, 2025

兼具身高與全能身手的溫班亞瑪，不斷打破大家對「瘦長」球員的既定印象，他的三分命中率從上季的32.5%提升到35.3%，本季場均能命中3.2顆三分，在全聯盟排名第16。除了外線殺傷力，他的阻攻能力更讓對手畏懼，上季就曾多次出現對手快攻看到籃下是他，就開始互相傳球不出手的怪異景象。

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Victor Wembanyama with a block on one end and an assist on the other! ????????



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溫班亞瑪上季以場均3.6阻攻、送出254記火鍋登上「鍋王」寶座，本季這項數據又進一步提升，進入今年1月，包括今(18)日出戰灰熊攻下19分、12籃板和6火鍋在內，他近7戰有3場單場至少6火鍋，場均能搧4.7火鍋， 本季出賽35場，他已累計143記阻攻。

▲馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社，下同）

連霸「鍋王」對溫班亞瑪幾乎毫無難度，他目前以場均4.1火鍋傲視群雄，排在第2的爵士中鋒凱斯勒(Walker Kessler)場均2.5火鍋，與他有很大一段落差。

馬刺本季還剩47場例行賽，若溫班亞瑪能保持健康，以他本季場均4.1火鍋來計算，賽季結束時，他的阻攻數將上看335次。

根據統計，目前在NBA出賽106場的溫班亞瑪，共送出397記火鍋，自1973年開始統計阻攻以來，生涯第2季都還沒打完的「法國怪物」的火鍋總數，已勝過歷來9成的NBA球員。

溫班亞瑪持續以他的運動能力和頂級阻攻能力驚艷所有人，他本季繳出場均24.7分、10.8籃板、4.1火鍋、3.7助攻和1.1抄截，投籃命中率47.4%、三分球命中率35.3%，隨著他攻防表現再升級，馬刺本季戰績也有所起色，目前以19勝21敗位居西區第12，僅落後第10的太陽1場勝差，下半季若加把勁，有機會透過附加賽爭取季後賽資格。