體感4度！金門馬拉松萬人寒風中開跑　抽中等重高粱酒女跑者超嗨

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

2025金門馬拉松於1月18日盛大開跑，活動為期2天，超過萬名跑者響應。受大陸冷氣團影響，今早金門氣溫體感僅4度，現場仍有近7000名跑者不畏寒冷，健跑、健走組今天(18)日上午開跑，一步一腳印探索金門獨特的自然景觀與戰地歷史背景，享受跑步的樂趣，其中最吸睛的莫過於陸軍金門防衛指揮部的官兵，他們全副武裝、步伐整齊，展現出投筆從戎、堅毅不屈的精神，與民眾一同奔跑，吸引眾多跑者與爭相合影留念。

▲2025金門馬拉松於1月18日盛大開跑。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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為了讓所有的跑者能更深刻地體驗在金門跑步的樂趣，現場還準備多樣的食物供參賽者選擇，除了有金門酒廠所帶來的香醇經典調酒，還有金拌麵、現沖牛肉湯、金門廣東粥、芋頭米粉、燕菜等在地特色美食，等待跑者前來兌換。許多參賽者表示，今年的美食選項更多，每樣都讓人垂涎欲滴，實在難以抉擇。

除了豐富的美食，現場還有表演及摸彩，豐富的摸彩品包括立榮航空的國內來回機票、台灣美津濃後背包、易飛網國際旅遊商品團體抵用券、金湖飯店住宿券、FOOTER專業機能襪子禮盒，以及金門國家公園提供的2025坑道音樂節門票、民宿住宿券等超值票券，今日抽出最大獎是跑者與自己體重相等的金門高粱酒，得獎者為來自台中的王小姐，她的先生歷來都參加金門馬拉松全馬組，這次專程陪同先生來，第一次就獲得大獎，十分開心。

此外，香港也有100多名跑友特地來金門參加馬拉松，有香港民眾表示他每年都來，雖然遇上冷氣團發威，不過笑稱「跑馬拉松不怕冷」。