能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

▲佐佐木朗希獎落道奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希今(18)日宣布與洛杉磯道奇簽下小聯盟合約，根據多家美國媒體的消息，他的簽約金為650萬美元(約2.1億台幣)。這位最快球速達165公里的23歲超新星，新賽季有望與大谷翔平、山本由伸一起進入道奇的先發輪值，日媒稱這將是「史無前例」的景象。

來自日本職棒羅德隊的佐佐木朗希，利用入札制度轉戰美國大聯盟，他今日在個人Instagram宣布與道奇簽約，「這是一個非常艱難的決定，但我會努力讓自己的棒球生涯結束時，回顧這一決定時覺得是正確的。」

根據制度，雖然佐佐木朗希從小聯盟合約開始，但只要他在春訓正常表現，預計將進入先發輪值。大谷因2023年的右肘和2024年的左肩手術影響，開季難以進入輪值，但他一旦復出，輪值中將會有大谷、山本和佐佐木3名日本投手。

日本媒體指出，雖然2003年的道奇（野茂英雄、石井一久、木田優夫）、2009年的紅襪（松坂大輔、田澤純一、岡島秀樹、齊藤隆）等，都有3名以上日本投手效力同一支大聯盟球隊的例子，但3名投手都進入先發輪值則是「史無前例」。

▲大谷翔平新賽季將恢復二刀流 。（圖／路透）

多家美國媒體報導稱，佐佐木朗希的簽約金為650萬美元，最初道奇的獎金池為514萬美元，透過與費城人隊的交易，放棄了外野潛力新秀坎貝爾(Dylan Campbell)，增加了資金。

佐佐木朗希受到「25歲規則」限制，簽約金和年薪有上限，只能簽訂小聯盟合約，有超過20支球隊參與了他的爭奪戰。為了保持公平，根據佐佐木本人的意願，各球隊的面談中都沒有現役球員同席，並設置了單一球隊2小時內的條件。

去年12月，佐佐木朗希在洛杉磯的代理人事務所與道奇、教士、巨人、小熊、洋基、大都會、遊騎兵7支球隊進行了面談。暫時回國後，年初再次前往美國，與藍鳥隊面談；最終，道奇、教士和藍鳥3隊成為了最後的候選隊伍。

▲山本由伸。（圖／路透）