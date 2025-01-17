謝淑薇單日第2戰首盤賞對手「貝果」　65分鐘晉級澳網混雙次輪

▲台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基尋求衛冕澳網混雙冠軍。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇今(17)日在澳網1日2戰，中午先攜手拉脫維亞好手奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)挺進女雙16強，下午換搭波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)在混雙首輪登場，兩人位列第6種子，首盤6比0賞地主「兄妹檔」愛默生(Emerson Jones)、海登(Hayden Jones)貝果，次盤再以7比5拿下，僅花65分鐘就晉級次輪，尋求衛冕有了好的開始。

謝淑薇去年在澳網女雙、混雙都奪冠，成為賽史24年來首人，今年要挑戰複製「雙料冠軍」的偉業，稍早她與拉脫維亞好手奧斯塔朋科以兩個6比4搶下女雙16強門票，下午換出戰混雙首輪，39歲的台灣一姐1日2戰，體能絲毫不受影響。

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謝淑薇與去年聯手奪下2座大滿貫金盃的混雙搭檔、波蘭悍將傑林斯基首盤就打出強勢表現，以6比0橫掃地主「兄妹檔」愛默生、海登，輕鬆收下首盤。

進入次盤，雙方前4局互相保發，「台波聯軍」第5局遭破發，所幸第6局隨即回破，第7局再保發，取得4比3領先。「台波聯軍」第8局再次破發，不過地主組合接著連趕2局，硬是扳成了5比5，謝淑薇、傑林斯基第11局保發，並把握關鍵第12局破發，最終就以7比5勝出，兩人僅花1小時5分鐘就晉級混雙次輪。