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「來道奇比較好喔」道奇王牌電話招募佐佐木朗希

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希會選擇哪一隊？道奇投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）替球團向他招募。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在美國Podcast節目「Foul Territory」中透露，他曾透過電話「招募」正在透過入札制度尋求加入大聯盟的佐佐木朗希。

葛拉斯諾和佐佐木的經紀人都是「Wasserman」公司的沃夫（Joel Wolff）。雖然葛拉斯諾沒有參與佐佐木和道奇第二次面談，但他透過電話與佐佐木交談，「我跟他簡單說了『來道奇隊比較好喔』，因為他相當安靜，通話時間很短，比較算是一通簡短的問候電話。」

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葛拉斯諾指出，有聽說教士隊的達比修有和佐佐木朗希關係很好，「也聽說很多人都很尊敬達比修，還聽說他（佐佐木）喜歡藍鳥隊。然後也聽說他喜歡道奇」，「所以，雖然不太清楚這些傳聞，但既然聽到這三支球隊的名字，我想他會選擇哪一隊就看他自己了。」

接著他說，「雖然我沒有在其他兩支球隊（教士隊、藍鳥隊）打過球，但我告訴他『如果真的想成為最好的投手，我認為道奇隊是最好的地方。』」他向佐佐木力薦道奇隊，並表示，「道奇在球員培育和球探報告方面都很出色，所以我認為這裡對他來說是最好的地方。」

最後葛拉斯諾透露，「不管動機是錢、勝利還是什麼，這裡都是作為棒球選手成長的最佳場所。這就是我想傳達的訊息。」

▲道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）向佐佐木力薦道奇隊，並表示，「道奇在球員培育和球探報告方面都很出色，所以我認為這裡對他來說是最好的地方。」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 道奇隊葛拉斯諾佐佐木朗希大聯盟入札制度

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