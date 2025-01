澳網次輪爆冷！前球王梅迪維夫苦戰近5小時　敗給美19歲新星

文/中央社

澳網男單第2輪賽事大爆冷門,去年摘下亞軍的俄羅斯名將梅迪維夫苦戰5盤至接近今天凌晨3時,最終不敵從會外賽打起的19歲美國小將勒納.田(Learner Tien)。

Learner becomes the teacher ????



At 3:00am, 19-year-old qualifier Learner Tien stuns three-time finalist Medvedev!#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/OclYIIWOPr