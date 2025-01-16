湖人搶輸了！　太陽交易得到「高CP值」213公分黃蜂長人

▲黃蜂長人理查茲被交易到太陽。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

被湖人、太陽等隊「鎖定」的黃蜂213公分長人理查茲(Nick Richards)，今(16)日正式遭到交易，根據《ESPN》的消息，黃蜂將理查茲與1個次輪選秀權送到太陽，換回小前鋒奧科吉(Josh Okogie)和3枚次輪籤，最終這位發揮穩定、本季薪資又只有500萬美元的中鋒獎落鳳凰城。

The Charlotte Hornets are trading 7-foot center Nick Richards and one second-round pick to the Phoenix Suns for Josh Okogie and three second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/RwPGJH5lzo [廣告]請繼續往下閱讀... January 15, 2025

太陽最近將表現不佳的主戰中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)下放板凳，之後他完全被排除在鳳凰城的輪替陣容之外，球團的說法是他染上了流感。太陽先發中鋒本季得分在聯盟排名倒數第1，急需補強禁區。

太陽今日展開行動，以26歲小前鋒奧科吉和3枚次輪籤(2026年來自金塊、2031年來自金塊、太陽)，從黃蜂換回213公分長人理查茲與2025年次輪籤(來自金塊)。

理查茲是2020年次輪第42順位新秀，本季是他在夏洛特的第5季，他生涯前2季沒有太多發揮空間，兩季場均上場時間都不到8分鐘，近2季憑藉籃板能力與在內線強硬的表現，成了主要輪替球員，上季更先發了51場，場均能得9.7、8籃板和1.1火鍋，迎來生涯年。

這位213公分長人本季與下季薪資都只有500萬美元(約1.65億台幣)，這紙價格「實惠」的合約將在2025-26賽季到期，對那些面臨團隊薪資爆表的隊伍來說，理查茲相當有吸引力，湖人先前也傳出對他很感興趣。

理查茲本季為黃蜂出賽21場，平均每場能得8.9分、7.5籃板，先發的9場表現更加出色，繳出場均11.3分、10.2籃板和1.7火鍋。根據《ESPN》統計，過去4個賽季，他的投籃命中率達到65%，在NBA排名第5(至少出手800次)。

理查茲將爭取成為太陽先發中鋒，鳳凰城最近幾周主要讓普朗李(Mason Plumlee)和新秀伊格達羅(Oso Ighodaro)扛先發；巧合的是，理查茲在黃蜂的最後兩場比賽正是對陣太陽。

黃蜂過去1年積累了大量的選秀資產，自2024年1月以來，通過交易獲得了兩個首輪選秀權和8個次輪選秀權，他們現在還將得到一個防守型的側翼球員奧科吉。