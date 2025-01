湖人搶輸了！　太陽交易得到「高CP值」213公分黃蜂長人

▲黃蜂長人理查茲被交易到太陽。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

被湖人、太陽等隊「鎖定」的黃蜂213公分長人理查茲(Nick Richards),今(16)日正式遭到交易,根據《ESPN》的消息,黃蜂將理查茲與1個次輪選秀權送到太陽,換回小前鋒奧科吉(Josh Okogie)和3枚次輪籤,最終這位發揮穩定、本季薪資又只有500萬美元的中鋒獎落鳳凰城。

The Charlotte Hornets are trading 7-foot center Nick Richards and one second-round pick to the Phoenix Suns for Josh Okogie and three second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/RwPGJH5lzo